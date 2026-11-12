Ένας αληθινός σούπερ σταρ του rock’n’roll, με μια πορεία που εκτείνεται σε σχεδόν πέντε δεκαετίες

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Ο καλλιτέχνης διαθέτει μια πορεία πέντε δεκαετιών, έχοντας ξεκινήσει από τους Generation X πριν ακολουθήσει μια επιτυχημένη σόλο μουσική καριέρα.

Το 2025 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Dream Into It, ενώ το 2026 προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ Billy Idol Should Be Dead για τη ζωή του.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά το Σάββατο 14 Νοεμβρίου με αρχική τιμή 65 ευρώ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων ανά κατηγορία.

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Το Release Athens 2027 υποδέχεται τον Billy Idol, την Τρίτη 6 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex. Ένας αληθινός σούπερ σταρ του rock’n’roll, με μια πορεία που εκτείνεται σε σχεδόν πέντε δεκαετίες, αμέτρητες επιτυχίες και μια προσωπικότητα που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στη μουσική ιστορία, έρχεται στην Αθήνα για ένα μεγάλο show, αντάξιο της διαδρομής του.

Επί σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο Billy Idol αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής. Από το 1977 έως το 1981, ως επιβλητικός frontman των Generation X, κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο πρώτο κύμα του βρετανικού punk.

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Το 1982 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του, έχοντας στο πλευρό του τον κιθαρίστα Steve Stevens. Μαζί διαμόρφωσαν έναν ήχο που συνδύαζε την ωμή ενέργεια του punk με την ατίθαση και ακαταμάχητη γοητεία του rock’n’roll, δημιουργώντας μια σειρά από τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, όπως τα «Dancing With Myself», «White Wedding», «Rebel Yell», «Eyes Without A Face», «Flesh For Fantasy», «Cradle of Love», «Hot In The City», αλλά και μερικές διασκευές σε κομμάτια που τα έκανε πραγματικά «δικά του», όπως τα «Mony Mony» και «To Be A Lover». Η χαρακτηριστική του εμφάνιση και η εκρηκτική σκηνική του παρουσία, σε συνδυασμό με τα video clips του στο MTV, συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξή του σε ένα από τα πλέον εμβληματικά πρόσωπα της δεκαετίας του ’80.

Με σταθερή παρουσία στη σκηνή όλα αυτά τα χρόνια, ο Idol επέστρεψε και στη δισκογραφία το 2025 με το Dream Into It, το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 11 χρόνια, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και μουσικό Τύπο. Το 2026 ακολούθησε το Billy Idol Should Be Dead, το ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και την πολυτάραχη πορεία του.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα 65 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 70 ευρώ, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.