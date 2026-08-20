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Το έργο διαθέτει προϋπολογισμό άνω των 20,7 εκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τη μεγαλύτερη παρέμβαση πολιτιστικής κληρονομιάς στην ιστορία της πόλης.

Η διαδικασία προκύπτει από τη συνεργασία του Δήμου Χανίων με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ανάδειξης των μνημείων της πόλης, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων.

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Δημοπρατείται το έργο αποκατάστασης των επτά Ενετικών Νεωρίων, το μεγαλύτερο έργο πολιτιστικής κληρονομιάς στην ιστορία της πόλης, σύμφωνα με την δημοτική αρχή Χανίων.

Πρόκειται για ιστορικό βήμα για τα Χανιά, το οποίο πραγματοποιείται με τη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση, ανάδειξη και απόδοση χρήσεων στο συγκρότημα των επτά Ενετικών Νεωρίων στην Παλιά Πόλη Χανίων», προϋπολογισμού άνω των 20,7 εκατ. ευρώ. Είναι όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, το μεγαλύτερο έργο που έχει δρομολογηθεί ποτέ για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και αποτελεί καρπό πολυετούς συνεργασίας του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης.

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Μετά την έγκριση των όρων της διακήρυξης από τη Δημοτική Επιτροπή Χανίων, ανοίγει, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο δρόμος για τη διαγωνιστική διαδικασία και την ανάδειξη αναδόχου, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης στο εμβληματικό μνημειακό συγκρότημα του ενετικού λιμανιού. Έρχεται μάλιστα το συγκεκριμένο έργο σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς, συνθέτοντας έτσι μια ενιαία στρατηγική ανάδειξης των σημαντικότερων μνημείων της πόλης.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήλωσε σχετικά: «Τα Νεώρια είναι το σύμβολο του λιμανιού μας. Πεντακόσια χρόνια ιστορίας περίμεναν για δεκαετίες τη στιγμή της αποκατάστασής τους και η στιγμή αυτή έφτασε. Με τη δημοπράτηση του έργου, το μεγαλύτερο έργο πολιτιστικής κληρονομιάς στην ιστορία της πόλης μας γίνεται πράξη».

Ο ίδιος ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης «…για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου και τη δημοτική μας ομάδα για την επίμονη και μεθοδική δουλειά που μας έφερε ως εδώ».

Μετά τη Δημοτική Αγορά, τα Νεώρια κι έτσι, αναφέρει ο δήμαρχος Χανίων «…δύο σημαντικότερα μνημεία των Χανίων επιστρέφουν στη ζωή της πόλης και παραδίδονται στις επόμενες γενιές όπως τους αξίζει. Συνεχίζουμε με την ίδια αγάπη για τον τόπο, κοιτάζοντας πάντα μπροστά για τα Χανιά που ονειρευόμαστε».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ