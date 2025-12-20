Τρεις μικροί ασθενείς στο παιδιατρικό τμήμα ενός νοσοκομείου βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους τις μέρες των Χριστουγέννων. Η μοναξιά και η ανησυχία τους γίνεται αφορμή για περιπέτειες που δεν είχαν προηγουμένως φανταστεί, ενώ το γέλιο και το παιχνίδι ανατρέπουν κάθε εμπόδιο.

Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύουν στον Φάρο. Φέτος, η ομάδα νεανικού θεάτρου «συντεχνία του γέλιου», πιστή στο όραμά της για ένα θέατρο για παιδιά με κοινωνική ευαισθησία και ρεαλιστικές ιστορίες που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, παρουσιάζει την παράσταση «Επείγοντα Χριστούγεννα».

Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αληθινή μαγεία των γιορτών, βασισμένη στο έργο «Heile, heile Segen» των Volker Ludwig και Christian Veit. Σκηνοθετεί ο Βασίλης Κουκαλάνι, ενώ τη μουσική και τα τραγούδια γράφουν ο Σπύρος Γραμμένος και η Άννη Θεοχάρη.

Το έργο θίγει με ευαισθησία και χιούμορ σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα συνδυάζοντάς τα με μουσική, τραγούδι και «θέατρο μέσα στο θέατρο» και καλεί τους θεατές να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών: χωρίς προκαταλήψεις, γεμάτο δυνατότητες, με την πίστη ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι ξεχωριστή όταν υπάρχει το «μαζί».

Επειδή τα Χριστούγεννα δεν είναι απλά μια ημερομηνία, αλλά η στιγμή που επιλέγουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στους άλλους.

Συντελεστές:

Διασκευή: Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωάννα Λιούτσια

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κουκαλάνι

Πρωτότυπη Μουσική: Σπύρος Γραμμένος, Άννη Θεοχάρη

Μουσική Διεύθυνση – Ενορχήστρωση: Σπύρος Γραμμένος

Σκηνογράφοι – Ενδυματολόγοι: Αριστοτέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου

Χορογράφος: Πωλίνα Ευαγγέλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Αγιανίτης

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Μικές Γλύκας, Βασίλης Κουκαλάνι, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Σίλια Μπισιώτη, Αναστασία Νάστια Ντεντιάεβα, Τάνια Παλαιολόγου, Δανάη Τσιοπλή

Info

Επείγοντα Χριστούγεννα

Φάρος, ΚΠΙΣΝ

Για παιδιά 5 ετών και άνω

Παραστάσεις: 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30/12/25 και 01, 03, 04, 05, 06/01/26, στις 18.00

Διάρκεια: 70’

Eισιτήρια:

Γενική είσοδος 10€, μειωμένο 5€

Προπώληση:

ηλεκτρονικά: ticketservices.gr

τηλεφωνικά: 210 7234567

εκδοτήριο Ticket Services: Πανεπιστημίου 39