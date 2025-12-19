Μία από τις πιο συγκλονιστικές συνθέσεις λατρευτικής μουσικής όλων των εποχών, «Ο Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου» του Ιταλού συνθέτη Κλαούντιο Μοντεβέρντι (1567-1643), παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και τη Χορωδία Δωματίου Αθηνών.

Διανθισμένο με πολυφωνικά μέρη, εντυπωσιακά ντουέτα και χορωδιακές κορυφώσεις, το έργο, το οποίο εκδόθηκε στην Βενετία το 1610 και αφιερώθηκε από τον συνθέτη στον Πάπα Παύλο Ε΄, σηματοδοτεί μία από τις λαμπρές στιγμές της ιταλικής μουσικής, καθώς ο συνθέτης συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής καθολικής λειτουργίας με τεχνικές της Αναγέννησης και μελωδικές τολμηρές γραμμές οι οποίες προαναγγέλλουν το μπαρόκ.

Την Καμεράτα με όργανα εποχής διευθύνει, στην πρώτη εμφάνιση του στην χώρα μας, ο μαέστρος και τενόρος Εμιλιανό Γκονζαλές Τορό. Ο Ελβετός Χιλιανής καταγωγής σπεσιαλίστας της παλαιάς μουσικής, έχει κατακτήσει κοινό και κριτικούς με την προσωπική ανάγνωσή του στα έργα του Μοντεβέρντι. Σολίστ της παράστασης είναι η υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη, η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα και οι τενόροι Εμιλιανό Γκονζαλές Τορό και Χουάν Σάντσο. Τη Χορωδία Δωματίου Αθηνών διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.

Πρόγραμμα

Claudio Monteverdi «Vespro della Beata Vergine»

Συντελεστές

Σολίστ

Υψίφωνος: Μυρσίνη Μαργαρίτη

Μεσόφωνος: Θεοδώρα Μπάκα

Τενόροι:

Emiliano Gonzalez Toro

Juan Sancho

Χορωδία Δωματίου Αθηνών

Διεύθυνση Χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

σε όργανα εποχής

Μουσική Διεύθυνση: Emiliano Gonzalez Toro

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Mathilde Etienne

Info

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, 20:30

Τιμές εισιτηρίων

10 € (εκπτωτικά), 15 €, 24 €, 30 €, 38 €, 46 €, 55 €

Εισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr