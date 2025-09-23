Τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες του Θεόδωρου Κουρεντζή με την Ορχήστρα UTOPIA στις 14 και 15 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα 1.940 διαθέσιμα εισιτήρια ανά ημέρα -η ηλεκτρονική προπώληση άνοιξε χθες, 22 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί- η ζήτηση ήταν τεράστια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι «σε χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (10:00 – 10:10) το σύστημα κατέγραψε στη σελίδα των εισιτηρίων περισσότερα από 23.000 αιτήματα».

Πέραν ωστόσο της εξάντλησης των εισιτηρίων, που είναι σύνηθες στις συναυλίες του Κουρεντζή, το Μέγαρο Μουσικής αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε και στη «δυσάρεστη εμπειρία της μη άμεσης ανταπόκρισης του online συστήματος πώλησης εισιτηρίων».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών αναφέρει:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες UTOPIA – Θεόδωρου Κουρεντζή (14 &15/11) έχουν εξαντληθεί.

Λυπούμαστε ειλικρινά για όσους δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν θέση, καθώς και για τη δυσάρεστη εμπειρία της μη άμεσης ανταπόκρισης του online συστήματος πώλησης εισιτηρίων.

Η ζήτηση ήταν υπερβολικά μεγάλη, δεδομένου ότι σε χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (10:00 – 10:10) το σύστημα κατέγραψε στη σελίδα των εισιτηρίων περισσότερα από 23.000 αιτήματα.

Η διαχείριση ενός τέτοιου όγκου ταυτόχρονων «χτυπημάτων» στην ίδια σελίδα είναι δυστυχώς πέρα από τις δυνατότητες του συστήματος, ειδικά όταν τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι μόνο 1.940 ανά ημέρα.

Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε σε επόμενη συναυλία του μεγάλου μαέστρου ή σε κάποια από τις επόμενες εκδηλώσεις μας».