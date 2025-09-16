Με μία από τις πιο εντυπωσιακές και σπάνιες συμφωνικές εμπειρίες, Το «δαχτυλίδι» χωρίς λόγια (1987), τη συμπυκνωμένη ορχηστρική εκδοχή της επικής τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ», σε επεξεργασία του Λορίν Μάαζελ, επιστρέφει ο Θεόδωρος Κουρεντζής με την Ορχήστρα Utopia στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η επιλογή του Θεόδωρου Κουρεντζή να παρουσιάσει το συγκεκριμένο έργο αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός. Η ορχηστρική σύνθεση του Μάαζελ είναι μια δραματουργικά ενιαία συμφωνική διαδρομή μέσα από τις κορυφαίες στιγμές της τετραλογίας, από τον Χρυσό του Ρήνου και τη Βαλκυρία μέχρι τον Ζίγκφριντ και το Λυκόφως των Θεών. Ένα μουσικό αφήγημα χωρίς φωνές, αλλά με όλες τις εκρηκτικές συγκρούσεις και τη μυθολογική ένταση της βαγκνερικής σκέψης.

Η ηλεκτρονική προπώληση για τις δύο συναυλίες που θα δοθούν στις 14 και 15 Νοεμβρίου, αρχίζει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00.

Τιμές εισιτηρίων

25 € (εκπτωτικά), 35 €, 50 €, 65 €, 80 €, 95 €, 110 €

Eισιτήρια 210 72 82 333, megaron.gr