Μπορεί το φθινόπωρο να σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα, ωστόσο οι συναυλίες στα υπαίθρια θέατρα και στάδια με διεθνείς καλλιτέχνες είναι μαρκαρισμένες στο ημερολόγιο εδώ και μήνες. Αυτές είναι οι πέντε -εντελώς διαφορετικού ύφους- συναυλίες που περιμένουμε να απολαύσουμε τις επόμενες μέρες στην Αθήνα.

Jethro Tull στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, 20 Σεπτεμβρίου

Η Αθήνα περιλαμβάνεται σταθερά στους σταθμούς των περιοδειών τους, τους αγαπάμε και μας αγαπούν -άλλωστε, μόνο στο Ηρώδειο έχουν εμφανιστεί δύο φορές, τελευταία, το 2019 με αφορμή την επέτειο των 50 ετών της μπάντας. Φέτος, οι θρυλικοί rockers Jethro Tull μας δίνουν ραντεβού στις 20 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, για ένα ακόμη αλησμόνητο live.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια-ορόσημα από όλη τη διαδρομή τους, ένα νοσταλγικό ταξίδι που ξεκινά από τις πρώτες τους δισκογραφικές δουλειές στα 60s και φτάνει μέχρι το πρόσφατο άλμπουμ «RökFlöte» του 2023.

Οι Jethro Tull έκαναν την εμφάνιση τους το 1968 στο διάσημο Marquee Club του Λονδίνου, ως ένα ταπεινό αλλά ασυνήθιστο μπλουζ / τζαζ συγκρότημα. Ασυνήθιστο, γιατί το κύριο όργανο που κέρδισε την προσοχή του κοινού δεν ήταν η κιθάρα, αλλά το κλασικό πλέον φλάουτο του Ίαν Άντερσον σε μια συνύπαρξη που έως τότε δεν είχαμε ξαναδεί.

Κέρδισαν το πρώτο Grammy στην κατηγορία Best Hard Rock/Metal Performance το 1989 για το Crest Of A Knave. Όταν οι Metallica κέρδισαν το Grammy σε αυτή την κατηγορία την επομένη χρονιά, το 1990, δήλωσαν παραλαμβάνοντας το βραβείο: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Jethro Tull που δεν ήταν υποψήφιοι φέτος». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Gipsy Kings στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, 21 Σεπτεμβρίου

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την είσοδο στη διεθνή σκηνή, οι Gipsy Kings με τον εμβληματικό frontman Nicolas Reyes ανεβαίνουν για πρώτη φορά στον ιστορικό λόφο του Λυκαβηττού, σε μία βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει τη νύχτα της Αθήνας σε υπαίθριο tablao. Με 14 εκατομμύρια πωλήσεις, ένα Grammy (Best World Music Album, 2013, Savor Flamenco) και τη συλλογή The Best of the Gipsy Kings να μένει 52 συνεχόμενες εβδομάδες στα charts, το συγκρότημα έχει μετατρέψει την παραδοσιακή gitano μουσική σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Η οικογενειακή κληρονομιά που γέννησε αυτόν τον ήχο ξεκινά τη δεκαετία του ’60, όταν ο πατέρας του Nicolas, José Reyes, σχημάτισε το θρυλικό ντουέτο φλαμένκο με τον Manitas de Plata -θαυμαστές τους υπήρξαν ο Μάιλς Ντέιβις και ο Πάμπλο Πικάσο. Όταν οι δρόμοι τους χώρισαν, ο José ίδρυσε το σχήμα Los Reyes με τη στήριξη του νεαρού Nicolas∙ λίγο αργότερα ο τελευταίος άρχισε να παίζει στους δρόμους της Arles και του Saint-Tropez, υιοθετώντας τον αέναο, περιπλανώμενο ρυθμό των gitanos. Αυτή η περιπλάνηση γέννησε και το όνομα Gipsy Kings: μια φυσική μετεξέλιξη των «Βασιλιάδων» (Reyes) σε «Βασιλιάδες των Τσιγγάνων».

Σήμερα, στη σφαίρα του streaming, η διαχρονικότητα του ήχου τους επιβεβαιώνεται με εντυπωσιακούς αριθμούς: το αειθαλές «Bamboléo» μετρά πάνω από 277 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, ενώ το «Volare» ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια. Περισσότεροι από 6,1 εκατομμύρια μηνιαίοι ακροατές επιστρέφουν ξανά και ξανά στη μουσική τους, αποδεικνύοντας πως οι Gipsy Kings παραμένουν εξίσου επίκαιροι όσο και θρυλικοί.

Ο ήχος τους έχει «ντύσει» μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές της σύγχρονης ποπ κουλτούρας: από το Hotel California στο The Big Lebowski μέχρι τη latin εκδοχή του «You’ve Got a Friend in Me» στο Toy Story 3.

Cesaria Evora Orchestra στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», 22 Σεπτεμβρίου

Η Cesaria Evora Orchestra, το αφιερωματικό μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει την «ξυπόλυτη ντίβα» του Cabo Verde, έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Η Cesaria Evora, με τη βαθιά και βελούδινη φωνή της, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μεταφέροντας τους ήχους της morna και της coladeira, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη. Η μουσική της συνδέθηκε βαθιά με την Ελλάδα, καθώς αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό, μία σχέση που επισφραγίστηκε με τη συνεργασία μεγάλων Ελληνίδων καλλιτεχνών, όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Δήμητρα Γαλάνη.

Η Cesaria Evora Orchestra ιδρύθηκε το 2014 από τους μουσικούς που τη συνόδευαν επί σκηνής για πάνω από μία δεκαετία. Από τότε, η Ορχήστρα έχει εμφανιστεί σε σπουδαίες αίθουσες και φεστιβάλ διεθνώς, όπως το Théâtre Maisonneuve (Μόντρεαλ), το Koerner Hall (Τορόντο), UC San Diego, Festival Musiques Métisses στο Angoulême, Festival Africolor και πολλά ακόμη, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητα και τη συγκινητική της παρουσία. Πρόσφατα το project περιόδευσε και στις Η.Π.Α.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνονται αγαπημένα τραγούδια της Cesaria όπως τα «Sodade», «Besame Mucho», «Petit Pays», «Angola», «Cabo Verde», «Mar Azul», με νέες ερμηνείες που αποτίνουν φόρο τιμής στη φωνή και την ψυχή της. Ερμηνεύουν οι Lucibela, Elida Almeida, Ceuzany, Teofilo Chantre.

Ludovico Einaudi στο Καλλιμάρμαρο, 26 Σεπτεμβρίου

Ο Ludovico Einaudi, το απόλυτο φαινόμενο της post-classical μουσικής, επιστρέφει στην Αθήνα για μία συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης και πιανίστας βρίσκεται στα charts του Spotify, της Apple και του TikTok σε πάνω από 40 χώρες και έχει περισσότερους μηνιαίους ακροατές από τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν.

Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν από τα soundtrack κινηματογραφικών ταινιών («Intouchables», «I’m Still Here», «The Father», «Nomadland») και τηλεοπτικών σειρών («Doctor Zhivago», «This is England», «Acquario»). Όμως, έχει κατακτήσει και το νεότερο κοινό, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το κομμάτι «Experience» που έχει πάνω από 15 δισεκατομμύρια views στο TikTok.

Δίσκοι όπως τα «Elements» και «In A Time Lapse» έχουν πλέον καθιερωθεί ως κλασικοί της σύγχρονης μουσικής, ενώ το minimal ύφος του είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα για τον ακροατή του 21ου αιώνα.

Στο Καλλιμάρμαρο, θα εμφανιστεί συνοδεία 20μελούς ορχήστρας και θα παρουσιάσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του και υλικό από το σύνολο της δισκογραφίας του.

Παράλληλα θα απολαύσουμε για πρώτη φορά ζωντανά, κομμάτια από τον νέο δίσκο του «The Summer Portraits» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, 2 Οκτωβρίου

Ο μεγαλύτερος pop superstar της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα στο πλαίσιο του «Live 2025 Tour» για μια και μοναδική συναυλία την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, με ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

Από το 1990 -ως μέλος των Take That- έως σήμερα, ο Robbie Williams ξεπερνά σε πωλήσεις τους 85 εκατομμύρια δίσκους, ένα κολοσσιαίο νούμερο που τον κατατάσσει στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 20 εκατ. άλμπουμ. Εχει ανέβει στο Νο1 των Βρετανικών Charts με 14 διαφορετικούς δίσκους, νούμερο – ρεκόρ για σόλο καλλιτέχνη, έχει κερδίσει πλήθος βραβείων (μεταξύ άλλων, 18 Brit Awards, 3 MTV European Awards) και έχει δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες.



Η λατρεία του κοινού αποτυπώνεται και στους τεράστιους αριθμούς στις πωλήσεις εισιτηρίων για τις συναυλίες του, καθώς έχει κερδίσει μέχρι και βραβείο Γκίνες για τις πωλήσεις 1.600.000 εισιτηρίων σε μόλις μία ημέρα για την περιοδεία «Close Encounters Tour».

