Τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Λούβρο, στο Παρίσι στην θρασύτατη κλοπή που έγινε μέρα μεσημέρια μέσα σε μόλις 7 λεπτά αποτιμήθηκαν στα 88 εκατομμύρια ευρώ (76 εκατομμύρια λίρες, 102 εκατομμύρια δολάρια), δήλωσε η Γαλλίδα εισαγγελέας επικαλούμενη τον επιμελητή του μουσείου, το οποίο ξανάνοιξε σήμερα, Τετάρτη (22/10).

Η Λορ Μπεκό δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι το ποσό είναι «τρομερό» αλλά είπε ότι η μεγαλύτερη απώλεια αφορούσε την ιστορική κληρονομιά της Γαλλίας. Κοσμήματα του στέμματος και κομψοτεχνήματα που δώρισαν δύο Ναπολέοντες στις συζύγους τους ήταν μεταξύ των αντικειμένων που κλάπηκαν.

Οι κλέφτες που έφεραν ηλεκτρικά εργαλεία χρειάστηκαν λιγότερο από οκτώ λεπτά για να διαφύγουν με τα λάφυρα λίγο μετά τα εγκαίνια του μουσείου το πρωί της Κυριακής (19/10).

Καθώς οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι περισσότερες από δύο ημέρες μετά τη ληστεία, οι ειδικοί φοβούνται ότι τα κοσμήματα δεν θα επιστρέψουν πότε στη θέση τους, σύμφωνα με το BBC.

Η Μπεκό ελπίζει ότι η ανακοίνωση της εκτιμώμενης αξίας των κοσμημάτων θα κάνει τους ληστές να το σκεφτούν δύο φορές πριν τα καταστρέψουν. Πρόσθεσε ότι οι κλέφτες δεν θα καρπωθούν ολόκληρο το απροσδόκητο κέρδος αν έχουν «την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».

Τα αντικείμενα που κλάπηκαν, τα οποία προηγουμένως είχαν χαρακτηριστεί ως ανεκτίμητης αξίας, περιλαμβάνουν ένα κολιέ με διαμάντια και σμαράγδια που έδωσε ο αυτοκράτορας Ναπολέων στη σύζυγό του, μια τιάρα που φορούσε η αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄, και πολλά κομμάτια που ανήκαν προηγουμένως στη βασίλισσα Μαρία-Αμελί.

Οι ερευνητές βρήκαν ένα κατεστραμμένο στέμμα που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία στη διαδρομή διαφυγής των κλεφτών – προφανώς αφού τους είχε πέσει καθώς διέφευγαν.

Τέσσερις μασκοφόροι κλέφτες χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό εξοπλισμένο με μηχανικό ανελκυστήρα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Galerie d’Apollon (Πινακοθήκη του Απόλλωνα) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα.

Δύο από αυτούς έκοψαν ένα γυάλινο παράθυρο στον πρώτο όροφο χρησιμοποιώντας δισκοκόπτη με μπαταρία και μπήκαν στο μουσείο. Στη συνέχεια απείλησαν τους φρουρούς που βρίσκονταν μέσα, οι οποίοι εκκένωσαν το κτίριο.

Οι κλέφτες είχαν προσπαθήσει να βάλουν φωτιά στο όχημά τους απέξω, αλλά εμποδίστηκαν από την παρέμβαση ενός μέλους του προσωπικού του μουσείου. Εθεάθησαν να φεύγουν με σκούτερ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη ληστεία ως επίθεση στην πολιτιστική κληρονομιά της Γαλλίας.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας έχουν ενισχυθεί, μετά από προκαταρκτική έκθεση που διαπίστωσε ότι 1 στις 3 αίθουσες του Λούβρου δεν διέθετε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και ότι το ευρύτερο σύστημα συναγερμού του δεν ενεργοποιήθηκε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κλέφτες μπόρεσαν να οδηγήσουν ένα φορτηγό μέχρι το μουσείο και άφησαν τη Γαλλία με μια «φρικτή εικόνα».

Οι αρχές πιστεύουν ότι κυνηγούν μια ομάδα «επαγγελματιών» εγκληματιών, δεδομένου του πόσο γρήγοροι και οργανωμένοι ήταν.

Άλλοι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν διασπαστεί σε πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους, να έχουν εξαχθεί λαθραία από τη χώρα και να έχουν πουληθεί σε ένα κλάσμα της αξίας τους.

Πηγή: BBC

