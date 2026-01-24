Δεκατρία ζωγραφικά έργα μικρών διαστάσεων και δύο γλυπτά παρουσιάζει στη νέα ατομική έκθεση του με τίτλο «Κήπος Περίκλειστος» ο εικαστικός Λεωνίδας Μιχαλάκος.

Η μοναδικότητα των έργων συνίσταται στην θεματογραφία, τα υλικά και την τεχνική. Παλιά ξύλα που ο Μιχαλάκος συλλέγει με σπουδή και ευλάβεια, γίνονται η βάση, ο καμβάς πάνω στον οποίο δημιουργούνται παλίμψηστα μνήμης και ιστορίας, τα οποία παραπέμπουν στις τοιχογραφίες και τα δάπεδα των βυζαντινών ναών της Μάνης.

Αλλά και κάθε έργο ξεχωριστά είναι ένας μικρός κήπος που περικλείεται από περίτεχνα σύμβολα ή από στίχους μανιάτικων μοιρολογιών γραμμένων στη βυζαντινή γραφή.

«Κατάγομαι από την προσηλιακή Μάνη και τα τελευταία χρόνια ζω και εργάζομαι στον Κότρωνα», σημειώνει ο Μιχαλάκος. «Συχνά μου αρέσει να επισκέπτομαι τους περίφημους βυζαντινούς ναούς – μνημεία 11ος – 13ος αιώνας που κατακλύζουν την περιοχή από το άκρο Ταίναρο έως και τα όρια της πόλης της Καλαμάτας. Είναι ναοί οικοδομημένοι στο ανθρώπινο μέτρο, με βαθύ θρησκευτικό αίσθημα και μεγάλη ταπεινότητα. Καμιά υπερβολή, πουθενά και ας βλέπεις σε κάποιον ένα ρωμαϊκό ανάγλυφο ή αλλού μια ελληνιστική επιγραφή «ΑΥΓΗ ΧΑΙΡΕ», τοποθετημένη ανάποδα διότι έτσι βόλευε τον μάστορα, ή παραδίπλα αρχαία κιονόκρανα ενταγμένα άριστα στην εξωτερική τοιχοποιία ώστε να δημιουργούν ένα τόσο ιδιαίτερο σύμπαν […] Ως εκ τούτου το θέμα των έργων είναι εμπνευσμένο από τις τοιχοποιίες και τα δάπεδα αυτών των περίφημων βυζαντινών ναών -μνημείων. Τα δε ξύλα που χρησιμοποιώ για τα έργα είναι και αυτά είτε από την προσπάθεια αναπαλαίωσης του πατρικού σπιτιού ή από κάποια κασέλα που την έβγαλαν για πέταμα, σε κάθε περίπτωση υλικό σε δεύτερη χρήση. Στη διάρκεια των σπουδών μου παρακολούθησα μαθήματα παλαιογραφίας και αισθάνθηκα ευτυχής γι αυτό διότι πάντα με ”κέντριζαν” τα βυζαντινά χειρόγραφα που βεβαίως τότε δεν καταλάβαινα τίποτα απολύτως από όσα λέγανε Η σκέψη να αποδώσω μανιάτικα μοιρολόγια μέσα από όλο αυτό, προέκυψε, από εσωτερική ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης αργότερα. Έχει την σημασία του φαντάζομαι ότι μεγάλωσα μέσα στην παραμυθία των μοιρολογιών και των θρύλων της Μάνης…».

Την έκθεση συμπληρώνουν δύο έργα σε χειροποίητο κινέζικο χαρτί. Το πρώτο έργο είναι το ποίημα του Νίκου Γκάτσου «Μανιάτικος Εσπερινός» γραμμένο με κεφαλαιογράμματα Βυζαντινής γραφής και κοσμημένο με βυζαντινά σύμβολα από τα θρησκευτικά χειρόγραφα του Βυζαντίου και το δεύτερο το ποίημα του Λευκάδιου Χερν, «Είμαι εγώ ο ένας:» γραμμένο και κοσμημένο με τον ίδιο τρόπο.

Όσον αφορά τα δύο γλυπτά, πρόκειται για το «Κεφάλι κόρης με χρυσό σκουλαρίκι» σε μανιάτικη πέτρα και το «Τάμα» από ξύλο, ορείχαλκο και μελισσοκέρι.

Την έκθεση που εγκαινιάζεται στον φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού στις 31 Ιανουαρίου, επιμελείται η μουσειολόγος, Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου.

Info

«Κήπος Περίκλειστος» – Ατομική έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής του Λεωνίδα Μιχαλάκου

Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, Αμαλίας 4, 105 57, Αθήνα (5ος όροφος)

Εγκαίνια: Σάββατο 31 Ιανουαρίου 17.30-20.00

Διάρκεια έκθεσης: Έως 27 Φεβρουαρίου

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τετάρτες 4, 11, 18 και 25 Φεβρουαρίου και Παρασκευές 6, 13, 20 και 27 Φεβρουαρίου 17.30 -19.30

