Το Athens Photo World, σε συνεργασία με το Xposure International Photography Festival, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θρύλο του πολεμικού φωτορεπορτάζ, Sir Don McCullin, έναν από τους σπουδαιότερους εν ζωή φωτογράφους με την έκθεση «Life, Death and Everything in Between».
Η έκθεση παρουσιάζει 47 επιλεγμένες φωτογραφίες από το ομώνυμο βιβλίο Life, Death and Everything in Between. Οι εικόνες συνομιλούν άμεσα με την Αθήνα: μια πόλη διαμορφωμένη από την ιστορία, τη μνήμη, την αντοχή και το διαρκές αποτύπωμα της σύγκρουσης και της κοινωνικής αλλαγής.
Με σημείο αναφοράς το εμβληματικό πορτρέτο του σοκαρισμένου στρατιώτη – μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του 20ού αιώνα – η έκθεση ιχνηλατεί, με ειλικρίνεια, θεματικές του πολέμου, της εργασίας, του μόχθου και της καθημερινής επιμονής.
Πλάι σε αυτήν την καθοριστική εικόνα, το έργο του McCullin αναδεικνύει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, τη σιωπηλή δύναμη των γυναικών και των οικογενειών, καθώς και το ανθρώπινο κόστος που φέρει η εξουσία των βιομηχανικών και πολιτικών δυνάμεων. Συνολικά, οι φωτογραφίες αυτές παρουσιάζουν τον McCullin όχι μόνο ως μάρτυρα των συγκρούσεων, αλλά και ως έναν ανθρωπιστή χρονικογράφο της βιωμένης εμπειρίας – μια οπτική που αντηχεί βαθιά μέσα στην Αθήνα και τη συλλογική της μνήμη.
Αρκετά από τα έργα εκτίθενται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μετά την παρουσίασή τους στο Xposure 2025 στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συλλογή προσφέρει μια προσωπική ματιά στην εξελισσόμενη οπτική του McCullin, καθώς επανεξετάζει και επαναξιολογεί τα αρχεία του.
Δεν πρόκειται για παραδοσιακή αναδρομική έκθεση ούτε για οριστική ανθολογία, αντιθέτως αντικατοπτρίζει τη διορατικότητα, τη δεκαετή δουλειά και την εμπειρία ζωής, αιχμαλωτισμένη μέσα από τη δύναμη της φωτογραφίας να αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης.
Από το Λονδίνο σε όλο τον κόσμο
Ξεκινώντας από το East End του Λονδίνου, ο McCullin ακολούθησε τα ίχνη της ιστορίας σε τόπους πληγωμένους: στο Βιετνάμ, την Καμπότζη, τον Λίβανο, την Μπιάφρα και πολύ πιο πέρα. Παρότι δέχθηκε πυρά, τραυματίστηκε και γνώρισε αιχμαλωσία, επέστρεφε ξανά και ξανά στις ζώνες σύγκρουσης – όχι από έλξη προς τον κίνδυνο, αλλά από αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους δεν είχαν φωνή.
Στα μεταγενέστερα χρόνια, το βλέμμα του στράφηκε σε πιο ειρηνικά θέματα. Ταξίδεψε στην Αφρική, την Ινδία και την Ινδονησία, αναζητώντας την ποίηση της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα αποτύπωσε το αγγλικό τοπίο με την ίδια εσωτερική ένταση. Το έργο του, ανάμεσά τους και το Southern Frontiers, έτυχε της απόλυτης αναγνώρισης των κριτικών. Όμως πέρα από τα βιβλία και τις διακρίσεις, εκείνο που παραμένει αξεπέραστο είναι το θάρρος του και η μοναδική του ικανότητα να συνθέτει εικόνες που δεν τις βλέπεις απλώς – αλλά αποτυπώνονται ανεξίτηλα στη μνήμη.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη.
Λίγο νωρίτερα, στις 19:00, στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», ο Sir Don McCullin θα παρουσιάσει το έργο του και θα συνομιλήσει για αυτό και τη διαδρομή του με τη Χριστίνα Καλλιγιάννη, Γενική Συντονίστρια του Athens Photo World, σε μία συζήτηση που λειτουργεί ως εισαγωγή στο πνεύμα του καλλιτέχνη και στο νοηματικό σύμπαν της έκθεσης – μια σπάνια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή πίσω από τις εικόνες, πριν αυτές υποδεχθούν το κοινό στον εκθεσιακό χώρo.
Info
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Διάρκεια έκθεσης:
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Είσοδος δωρεάν
Καθημερινά 10:00 – 22:00, εκτός της τελευταίας ημέρας (12/3) που η έκθεση θα είναι ανοιχτή 10:00 – 15:00.