Το Athens Photo World, σε συνεργασία με το Xposure International Photography Festival, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θρύλο του πολεμικού φωτορεπορτάζ, Sir Don McCullin, έναν από τους σπουδαιότερους εν ζωή φωτογράφους με την έκθεση «Life, Death and Everything in Between».

Η έκθεση παρουσιάζει 47 επιλεγμένες φωτογραφίες από το ομώνυμο βιβλίο Life, Death and Everything in Between. Οι εικόνες συνομιλούν άμεσα με την Αθήνα: μια πόλη διαμορφωμένη από την ιστορία, τη μνήμη, την αντοχή και το διαρκές αποτύπωμα της σύγκρουσης και της κοινωνικής αλλαγής.

Με σημείο αναφοράς το εμβληματικό πορτρέτο του σοκαρισμένου στρατιώτη – μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του 20ού αιώνα – η έκθεση ιχνηλατεί, με ειλικρίνεια, θεματικές του πολέμου, της εργασίας, του μόχθου και της καθημερινής επιμονής.

Στρατιώτης που έχει υποστεί σοκ από οβίδα, κατά τη μάχη της Χουέ, Βιετνάμ, 1968.Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές φωτογραφίες του McCullin, εξώφυλλο σε πολλές εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων.

Πλάι σε αυτήν την καθοριστική εικόνα, το έργο του McCullin αναδεικνύει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, τη σιωπηλή δύναμη των γυναικών και των οικογενειών, καθώς και το ανθρώπινο κόστος που φέρει η εξουσία των βιομηχανικών και πολιτικών δυνάμεων. Συνολικά, οι φωτογραφίες αυτές παρουσιάζουν τον McCullin όχι μόνο ως μάρτυρα των συγκρούσεων, αλλά και ως έναν ανθρωπιστή χρονικογράφο της βιωμένης εμπειρίας – μια οπτική που αντηχεί βαθιά μέσα στην Αθήνα και τη συλλογική της μνήμη.

Καταπονημένος Ιρλανδός χωρίς στέγη, Λονδίνο, Αγγλία, 1970

Αρκετά από τα έργα εκτίθενται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μετά την παρουσίασή τους στο Xposure 2025 στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συλλογή προσφέρει μια προσωπική ματιά στην εξελισσόμενη οπτική του McCullin, καθώς επανεξετάζει και επαναξιολογεί τα αρχεία του.

Δεν πρόκειται για παραδοσιακή αναδρομική έκθεση ούτε για οριστική ανθολογία, αντιθέτως αντικατοπτρίζει τη διορατικότητα, τη δεκαετή δουλειά και την εμπειρία ζωής, αιχμαλωτισμένη μέσα από τη δύναμη της φωτογραφίας να αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης.

Από το Λονδίνο σε όλο τον κόσμο

Ξεκινώντας από το East End του Λονδίνου, ο McCullin ακολούθησε τα ίχνη της ιστορίας σε τόπους πληγωμένους: στο Βιετνάμ, την Καμπότζη, τον Λίβανο, την Μπιάφρα και πολύ πιο πέρα. Παρότι δέχθηκε πυρά, τραυματίστηκε και γνώρισε αιχμαλωσία, επέστρεφε ξανά και ξανά στις ζώνες σύγκρουσης – όχι από έλξη προς τον κίνδυνο, αλλά από αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους δεν είχαν φωνή.

Στα μεταγενέστερα χρόνια, το βλέμμα του στράφηκε σε πιο ειρηνικά θέματα. Ταξίδεψε στην Αφρική, την Ινδία και την Ινδονησία, αναζητώντας την ποίηση της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα αποτύπωσε το αγγλικό τοπίο με την ίδια εσωτερική ένταση. Το έργο του, ανάμεσά τους και το Southern Frontiers, έτυχε της απόλυτης αναγνώρισης των κριτικών. Όμως πέρα από τα βιβλία και τις διακρίσεις, εκείνο που παραμένει αξεπέραστο είναι το θάρρος του και η μοναδική του ικανότητα να συνθέτει εικόνες που δεν τις βλέπεις απλώς – αλλά αποτυπώνονται ανεξίτηλα στη μνήμη.

Μια μητέρα με το καινούριο καροτσάκι του μωρού της στην πόλη Κονσέτ, όπου γίνεται επεξεργασία ατσαλιού, Αγγλία, 1974

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη.

Λίγο νωρίτερα, στις 19:00, στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», ο Sir Don McCullin θα παρουσιάσει το έργο του και θα συνομιλήσει για αυτό και τη διαδρομή του με τη Χριστίνα Καλλιγιάννη, Γενική Συντονίστρια του Athens Photo World, σε μία συζήτηση που λειτουργεί ως εισαγωγή στο πνεύμα του καλλιτέχνη και στο νοηματικό σύμπαν της έκθεσης – μια σπάνια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή πίσω από τις εικόνες, πριν αυτές υποδεχθούν το κοινό στον εκθεσιακό χώρo.

Info

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Διάρκεια έκθεσης:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

Είσοδος δωρεάν

Καθημερινά 10:00 – 22:00, εκτός της τελευταίας ημέρας (12/3) που η έκθεση θα είναι ανοιχτή 10:00 – 15:00.