Το έκτο επεισόδιο της σειράς «House of David» του Prime Video, ξεκινά με μία σκηνή για τη μυθική καταγωγή του Γολιάθ, στην οποία η απεικόνιση του Φιλισταίου γίγαντα δημιουργήθηκε με την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Αρχικά, αυτή η σεκάνς των περίπου 90 δευτερολέπτων, όπως ήταν στο σενάριο, ήταν πολύ μικρότερη σε έκταση, αλλά στη συνέχεια οι σκηνοθέτες άρχισαν να οραματίζονται πιο φιλόδοξες εικόνες. «Είχαμε πάρει άδεια να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα γύρω από αυτήν και είπαμε, ας το προσπαθήσουμε», δήλωσε ο δημιουργός της σειράς Τζον Έργουιν.

Συνολικά, η πρώτη σεζόν περιλαμβάνει 72 πλάνα στα οποία έχει γίνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης και, όπως εξήγησε, ήταν μια διαδικασία εκμάθησης για τους δημιουργούς.

«Οι περισσότεροι μπορούν να δημιουργήσουν ωραίες εικόνες, σίγουρα, και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουν με επαγγελματικό τρόπο, σημασία έχει πώς τα συνδυάζεις μεταξύ τους», υποστηρίζει ο Έργουιν. «Όλα έχουν μοναδικά πλεονεκτήματα», προσθέτει, αναφέροντας ως παράδειγμα την εφαρμογή Runway για τη μετατροπή εικόνας σε βίντεο.

Μιλώντας για το «House of David», επισήμανε ότι ο συνδυασμός των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, «μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε αυτά τα φωτορεαλιστικά visuals και να αφηγηθούμε την ιστορία, αλλά με έναν προϋπολογισμό και ένα χρονικό πλαίσιο που μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά».

'House of David' Creator Explains Using AI to Create the Goliath Origin Sequence (EXCLUSIVE) https://t.co/h7myO0eQjN