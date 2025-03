Περισσότερα από 1,5 εκατ. αντίτυπα σε μία εβδομάδα για το νέο βιβλίο Hunger Games

Το τελευταίο μυθιστόρημα της μπεστ σέλερ σειράς βιβλίων « Αγώνες Πείνας », με τίτλο « Sunrise on the Reaping », ξεπέρασε σε πωλήσεις το 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

«Οι πωλήσεις του ″Sunrise on the Reaping″ ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, όπως και η θετική ανταπόκριση τόσο των κριτικών όσο και των θαυμαστών σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή της η Ellie Berger, πρόεδρος του εκδοτικού οίκου Scholastic Trade.

Η υπόθεση του «Sunrise on the Reaping» επικεντρώνεται στον κόσμο του Πάνεμ, 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα των Αγώνων Πείνας . Η αφήγηση ξεκινά από το πρωί του θερισμού των 50ων Αγώνων Πείνας, γνωστού και ως «Second Quarter Quell», όταν αγωνίζεται ο Haymitch Abernathy τον οποίο στις ταινίες υποδύεται ο Αμερικανός ηθοποιός Γούντι Χάρελσον.

Η κινηματογραφική μεταφορά των βιβλίων «Hunger Games»

Το βιβλίο «Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών» μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη το 2023 με τίτλο «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes», σε σκηνοθεσία του Αμερικανού Φράνσις Λόρενς. Η πρίκουελ ταινία εκτυλίσσεται 64 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής τριλογίας και συστήνει τον δεκαοκτάχρονο Κοριολανό Σνόου πριν γίνει πρόεδρος της Πάνεμ. Πρωταγωνιστούν οι Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Τομ Μπλάιθ, Βαϊόλα Ντέιβις και Πίτερ Ντίνκλατζ.