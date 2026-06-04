Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το ραντεβού των Ευρυτάνων της Αθήνας δόθηκε με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή στην Αθήνα και στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ «Γεώργιος Καράντζας».

Δεν ήταν μόνο γιορτή επετείου των 70 χρόνων από την ίδρυση της Ενωσης αλλά και ημέρα μνήμης για ένα εκλεκτό μέλος της και επί μακρόν Πρόεδρό της τον Κωνσταντίνο Αντ. Παπαδόπουλο. Το έργο που άφησε και η κληρονομιά του μνημονεύτηκαν με λόγια ευγνωμοσύνης.

Advertisement

Advertisement

Εστιασμένη στα 70χρόνια της Ενωσης ήταν η ομιλία του νυν Προέδρου της Πανευρυτανικής ΄Ενωσης, Δημήτριου Δέπου, με την οποία άνοιξε η αυλαία της εκδήλωσης. Ο ίδιος μίλησε για το χθες, το σήμερα αλλά και το αύριο της ΄Ενωσης ενώ ανεγνώσθη επίσης μήνυμα-χαιρετισμός για τα 70 χρόνια της Πανευρυτανικής – ακατάλυτοι οι δεσμοί των αποδήμων της Αμερικής – εκ μέρους του εν ΗΠΑ ιστορικού Ευρυτανικού Συλλογου «Το Βελούχι».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Θανάσης Σταμάτης, τ. πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης.

Στο πρώτο μέρος της επετειακής εκδήλωσης, τον λόγο έλαβαν οι ομιλητές Κλεομένης Κουτσούκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου με θέμα «Ο εμβληματικός ιδρυτής της Πανευρυτανικής Ανδρέας Πουρνάρας» και ο Θανάσης Σταμάτης με θέμα «Παν. Κωστοπαναγιώτης, ο δημιουργικός

Πρόεδρος της ».

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωμενο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή. Ακολούθως πήρε το λόγο ο Παναγιώτης Τσούκας, Σύμβουλος της Επικρατείας, με θέμα «Κώστας Παπαδόπουλος, ο αλεξίκακος πραγματοποιός». Στη συνέχεια ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η – βιωματική – ομιλία της Ελένης Δ. Πουρνάρα Καρκαζή, η οποία αναφέρθηκε στο πως γνώρισε και εκτίμησε την ανώτερη ηθική και πνευματική ποιότητα του Κώστα.

Στη συνέχεια η Ελένη Πουρνάρα Καρκαζή μίλησε για το θεσμό των υποτροφιών της Πανευρυτανικής και τον τρόπο με τον οποίο δίνονταν αυτές, υπό την άψογη γενική εποπτεία του Κώστα Παπαδόπουλου, από το έτος 2018 και κάθε χρόνο, σε 10 μαθητές από την Ευρυτανία που πετύχαιναν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις. Αμέσως μετά, στη μνήμη του δόθηκαν 10 αναμνηστικά διπλώματα και αντίστοιχα χρηματικά βραβεία σε ήδη πτυχιούχους αυτών των υποτροφιών.

Οι ομιλητές και τα παιδιά του Κώστα Παπαδόπουλου

Μετά και σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, έλαβαν το λόγο αρκετοί από τους παριστάμενους οι οποίοι μίλησαν για το έργο της Πανευρυτανικής ΄Ενωσης και κυρίως για την προσωπικότητα και την προσφορά του τιμώμενου εντός κι εκτός Ευρυτανίας. Τελευταία πήρε το λόγο και μίλησε εκ μέρους των τριών παιδιών του Κώστα Παπαδόπουλου που ήταν όλα παρόντα (Νεκτάριος, Ευαγγελία και Αντώνιος), η κόρη του Ευαγγελία, η οποία με λιτό τρόπο ευχαρίστησε, τόσο τους οργανωτές της εκδήλωσης, όσο και εκείνους που μίλησαν για τον πατέρα της ή τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.





