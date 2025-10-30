Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισκέφθηκε στο γραφείο της την πρώην ΠτΔ και της απηύθυνε πρόσκληση να αναλάβει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 70ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ,προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, μετά τη συνάντηση της με την κ. Σακελλαροπούλου.

Ο θεσμός, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 70 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας, υπενθυμίζει στη σχετική ανακοίνωση το ΥΠΠΟ.