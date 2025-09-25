Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ολοκληρώνει το επετειακό έτος 2025 με μία εορταστική εκδήλωση στις 30 Σεπτεμβρίου, που περιλαμβάνει δύο σημαντικά γεγονότα: την προβολή του ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους» και την παρουσίαση του επετειακού τόμου «Εβδομήντα Πράξεις». Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Πειραιώς 260, Χώρος Δ, ώρα 19.30, είναι ανοιχτή στο κοινό με δελτία εισόδου που θα δίνονται επί τόπου, με σειρά προτεραιότητας.

Η πλούσια ιστορία του Φεστιβάλ σε έναν επετειακό τόμο

Ο επετειακός τόμος «Εβδομήντα Πράξεις» είναι μία έκδοση 730 σελίδων, μία «βουτιά στη μνήμη», που τιμά την πλούσια ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Περιλαμβάνει συνολικά 846 τεκμήρια, που προέρχονται από καταλόγους και προγράμματα του Οργανισμού, τα οποία αναμειγνύονται με αφίσες, φωτογραφίες, σκηνογραφικές μελέτες και προσωπικές σημειώσεις.

Το υλικό, που αντλήθηκε από το Αρχείο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συμπληρώνεται από τεκμήρια που παραχωρήθηκαν από πλήθος φορέων (Εθνικό Θέατρο, ΚΘΒΕ, ΜΙΕΤ/ΕΛΙΑ, Αρχείο ΕΡΤ, Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία, Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη του Δήμου Πειραιά, Αρχείο Αμφι – Θεάτρου Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, Μουσείο Αλέκου Φασιανού, Σχολή Βακαλό, Αρχείο Γιώργου Πάτσα/Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ), καλλιτεχνών και συνεργατών του Οργανισμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Δημήτρης Πασσάς, «ο κατάλογος δεν επιδιώκει τη γραμμική ιστορική καταγραφή των ετήσιων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ. Φιλοδοξεί να αναμείξει το παρελθόν με το παρόν, ενθέτοντας στην παλαιότερη αρχειακή εικονογραφία σύγχρονες εικόνες και θραύσματα, έτσι ώστε να κινητοποιήσει συναισθήματα και συνειρμούς». Τον τόμο επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και curator Πάνος Γιαννικόπουλος, ενώ τον σχεδιασμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια ανέλαβε το δημιουργικό γραφείο bend. Στον τόμο περιλαμβάνονται καλλιτεχνικές παρεμβάσεις από την Πηνελόπη Γερασίμου, τη Λητώ Κάττου και τον Πέτρο Μώρη με το εκδοτικό πρότζεκτ ΑΜ, καθώς και από τους Phantom Investigations (Ινώ Βαρβαρίτη και Γιάννης Δελαγραμμάτικας). Τη διεύθυνση της έκδοσης είχε η Κατερίνα Ευαγγελάτου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η θητεία της οποίας ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2025. Ο τόμος θα διατίθεται στα πωλητήρια του Φεστιβάλ.

Μία πορεία 70 ετών μέσα από αφηγήσεις

Όσο για το ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αφηγείται την πορεία των 70 χρόνων του μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων που συνδέθηκαν μαζί του. Συγκινητικές, αστείες, αυθεντικές, προσωπικές, οι διηγήσεις καλλιτεχνών και συνεργατών υφαίνουν τον ιστό του ντοκιμαντέρ Μέσα από τα Μάτια τους, που δημιούργησαν το Φεστιβάλ και η ελc productions.

Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, θεατρολόγοι, χορογράφοι, καλλιτεχνικοί διευθυντές και τεχνικοί μοιράζονται με όλους εμάς τις αναμνήσεις τους και συνθέτουν ένα μοναδικό ψηφιδωτό ιστορίας και συναισθημάτων. Οι αφηγήσεις τους συνοδεύονται από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, πλάνα από πρόβες και αποσπάσματα από εμβληματικές παραστάσεις. Το ντοκιμαντέρ φωτίζει σημαντικές στιγμές των τελευταίων επτά δεκαετιών, αποτυπώνοντας την αθέατη πλευρά του θεσμού αλλά και τη βαθιά σχέση του με το κοινό.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά)

Ανέστης Αζάς, Πατρίσια Απέργη, Καίτη Βαβαλέα, Ελένη Βαροπούλου, Ευμορφία Βερβελή, Σταύρος Γασπαράτος, Κατερίνα Ευαγγελάτου, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Δηώ Καγγελάρη, Αλεξία Καλτσίκη, Ιωάννης Καπλάνης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λουκάς Καρυτινός, Δημήτρης Καταλειφός, Λένα Κιτσοπούλου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Κονιόρδου, Νικαίτη Κοντούρη, Περικλής Κούκος, Γιώργος Κουρουπός, Βαρβάρα Λαζαρίδου, Κάκια Λιακοπούλου, Νίκος Λιακόπουλος, Εύα Μανιδάκη, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γιάννης Μετζικώφ, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αριάν Μνουσκίν, Αμαλία Μουτούση, Μάριο Μπανούσι, Μαρία Παναγιωτοπούλου, Δημήτρης Παπάζογλου, Δημήτρης Παπαιωάννου, Δημήτρης Πασσάς, Χρήστος Περζός, Κώστας Πηλαβάκης, Δημήτρης Πιατάς, Ρένη Πιττακή, Παρασκευή Τεκτονίδου, Θεόδωρος Τερζόπουλος, Διονύσης Φωτόπουλος, Λυδία Φωτοπούλου, Κώστας Χαραλαμπίδης, Αργυρώ Χιώτη, Γιάννης Χουβαρδάς, Νίκος Ψαρράς.