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Η Πειραιώς συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία της με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υποστηρίζοντας ως Αποκλειστικός Χορηγός την παράσταση «Πανσέληνος» (Vollmond) της Pina Bausch, σε παραγωγή του Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, η οποία θα παρουσιαστεί από τις 6 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2026.

Είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα της, η «Πανσέληνος» παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Tanztheater Wuppertal, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δύναμη του οράματος της Pina Bausch, που άλλαξε ριζικά τη γλώσσα του σύγχρονου χορού. Η μουσική της παράστασης, από τον Tom Waits και την Cat Power έως τον René Aubry και το Balanescu Quartet, αποτυπώνει έναν πολυδιάστατο ηχητικό κόσμο, όπου συναντώνται η σύγχρονη λόγια μουσική, η ροκ, οι μουσικές του κόσμου και το τραγούδι.

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Για την Πειραιώς, ο Πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό, που αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν γίνεται προσβάσιμος σε όλους. Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL, η Τράπεζα συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικότητας. Παράλληλα, ενισχύει τη σύνδεση του κοινού με σημαντικά έργα και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, προάγοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων.