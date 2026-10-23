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Η Charli xcx ενώνει ξανά δυνάμεις με τον Μάρτιν Σκορσέζε μετά τη συνεργασία τους για το εξώφυλλο του νέου της άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με το Variety, η Βρετανίδα ποπ σταρ πρόκειται να κάνει μία εμφάνιση cameo στη νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, «What Happens at Night», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τζένιφερ Λόρενς, αν και ο ρόλος της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

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Η ιστορία ακολουθεί ένα «ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Η διαμονή τους σε ένα σχεδόν άδειο ξενοδοχείο, όπου κινούνται αινιγματικές φιγούρες, όπως ένας εκκεντρικός τραγουδιστής, ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας και ένας χαρισματικός θεραπευτής, μετατρέπει σταδιακά το ταξίδι τους σε μια υπαρξιακή δοκιμασία όπου συνειδητοποιούν ότι λίγα πράγματα γνωρίζουν πραγματικά για τον εαυτό τους και τον γάμο τους».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον, Γουέλκερ Γουάιτ, Τζάρεντ Χάρις και Λούις Καντσέλμι. Τα γυρίσματα έγιναν στην Πράγα ενώ η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας στις αίθουσες δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η τραγουδίστρια του «Brat» έχει κάνει δυναμικά βήματα στη μεγάλη οθόνη, έχοντας εμφανιστεί σε επτά ταινίες.

Ο κινηματογράφος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη νέα της δισκογραφική δουλειά «Music, Fashion, Film», για το ασπρόμαυρο εξώφυλλο της οποίας ο Μάρτιν Σκορσέζε φωτογραφήθηκε μαζί με τον Τζον Κέιλ και τον Μαρκ Τζέικομπς.

Αυτή την περίοδο, η ποπ σταρ ολοκληρώνει το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας της με τελικό σταθμό το Λας Βέγκας, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη.