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Τα γυρίσματα της απαιτητικής παραγωγής του Μάικλ Μαν θα ξεκινήσουν τον προσεχή Νοέμβριο και θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Άνταμ Ντράιβερ ως Otis Wardell και ο Κρίστιαν Μπέιλ στον ρόλο του ντετέκτιβ Vincent Hanna.

Η ταινία, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα πρίκουελ και σίκουελ, θα πραγματοποιήσει γυρίσματα σε διάφορες χώρες με προϋπολογισμό 170 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Μετά από έναν χρόνο έντονων συζητήσεων ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συμφώνησε με τον σκηνοθέτη Μάικλ Μαν να πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ του «Heat».

Σύμφωνα με το The Wrap, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο. Ο Ντι Κάπριο θα υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον εμβληματικό χαρακτήρα που ερμήνευσε ο Βαλ Κίλμερ στην πρώτη ταινία του 1995.

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Η οριστική συμφωνία με τον διάσημο ηθοποιό πέρασε από σαράντα κύματα, καθώς ο Ντι Κάπριο βρισκόταν σε δίλημμα για περισσότερους από έξι μήνες σχετικά με ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί: τον Neil McCauley ή τον Chris Shiherlis.

Η επιλογή ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα του και τη διαθεσιμότητά του για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ο Μάικλ Μαν έχει σχεδιάσει μια εξαιρετικά απαιτητική παραγωγή, η οποία θα διαρκέσει από έξι έως επτά μήνες και θα πραγματοποιηθεί σε αρκετές χώρες. Καθώς ο ρόλος του Chris είναι πιο βασικός στο «Heat 2» από του Neil, η απόφαση του Ντι Κάπριο να τον αποδεχτεί μεταφράζεται ότι μπαίνει στο πρότζεκτ με απόλυτη αφοσίωση.

Ο Άνταμ Ντράιβερ θα υποδυθεί τον κακό Otis Wardell, έναν χαρακτήρα που παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα του Μαν, στο οποίο βασίζεται η ταινία. Ο Κρίστιαν Μπέιλ θα πάρει τη σκυτάλη από τον Αλ Πατσίνο στον ρόλο του ντετέκτιβ Vincent Hanna, ενώ φημολογείται ότι ο Τζέισον Κλαρκ θα αναλάβει τον χαρακτήρα του Nate τον οποίο είχε ενσαρκώσει στο «Heat» ο Γιον Βόιτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα ο Στίβεν Γκράχαμ («Adolescence») βρίσκεται σε συζητήσεις για τον ρόλο του McCauley τον οποίο σφράγισε με την ερμηνεία του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Επιπλέον υπάρχει μια λίστα από γνωστές πρωταγωνίστριες που διεκδικούν τον ρόλο της Sharlene, τον οποίο είχε η Άσλεϊ Τζαντ.

Το «Heat 2» -που είναι συγχρόνως πρίκουελ και σίκουελ- πέρασε στα χέρια της Amazon MGM, καθώς η Warner Bros. έκανε πίσω μπροστά στο αρχικό budget, των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με το τρέχον κόστος της ταινίας να υπολογίζεται γύρω στα 170 εκατομμύρια.

Ο Μαν επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η παραγωγή θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, την Παραγουάη και τη Σιγκαπούρη. Μόνο τα γυρίσματα στο Λος Άντζελες θα διαρκέσουν 77 ημέρες.

Σύμφωνα με το World of Reel, υπάρχουν και άλλοι σταρ που φλερτάρουν με το «Heat 2» και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, καθώς το πρότζεκτ ζωής του Μαν πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην έναρξη της παραγωγής.

Η αρχική ταινία (1995) βασίστηκε στο «L.A. Takedown», που ο Μαν έγραψε και σκηνοθέτησε ως «πιλότο» για μια τηλεοπτική σειρά του NBC. Η σειρά δεν προχώρησε και το επεισόδιο προβλήθηκε ως ταινία στις 27 Αυγούστου 1989.