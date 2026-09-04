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Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας εμφανίστηκε η Βιτόρια Σερέτι, τραβώντας τα βλέμματα με την ιδιαίτερη ενδυματολογική της επιλογή. Το 28χρονο μοντέλο και σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο επέλεξε για την περίσταση ένα εντυπωσιακό φόρεμα με nude ντεκολτέ και κρυστάλλινες λεπτομέρειες.

Η Σερέτι βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Giorgio Armani Privé.

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Το φόρεμα ήταν σε μονοχρωμία μαύρου, συνδυάζοντας πολυτελές βελούδο με ένα ιδιαίτερα λεπτό και διάφανο τούλι στην περιοχή του ντεκολτέ. Το τούλι ήταν διακοσμημένο με μικροσκοπικά μαύρα κρύσταλλα, προσθέτοντας μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή λάμψη στην εμφάνισή της.

Η δημιουργία ακολουθούσε μια μακριά, ίσια γραμμή, κατασκευασμένη από μαύρο μεταξωτό βελούδο. Η αυστηρή κάθετη σιλουέτα του φορέματος διακοπτόταν από ένα μεγάλο σκίσιμο στο πίσω μέρος, το οποίο αποκάλυπτε τα πόδια της Σερέτι μόνο κατά την κίνησή της και καθώς περπατούσε.

Ωστόσο, το σημείο που κέρδισε περισσότερο τις εντυπώσεις ήταν αναμφίβολα το ντεκολτέ. Εκεί, το μαύρο βελούδο σταματούσε και έδινε τη θέση του σε ένα σχεδόν αόρατο, διάφανο τούλι, το οποίο εφαρμοζόταν πάνω στο δέρμα και ήταν καλυμμένο με κρύσταλλα.

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική λεπτομέρεια δημιουργούσε μια ιδιαίτερη οπτική ψευδαίσθηση, κάνοντας τις μικρές κρυστάλλινες πέτρες να μοιάζουν σαν να είχαν τοποθετηθεί απευθείας πάνω στο σώμα της.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters