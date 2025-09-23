Η Taylor Swift επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη τον Οκτώβριο, αλλά αυτή τη φορά με ένα ιδιαίτερο event, το «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα την ίδια ημέρα με την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl».

Σε ανάρτηση της στο προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, γράφει: «Σας προσκαλώ σε ένα εκθαμβωτικό soirée, το Official Release Party of a Showgirl: 3 με 5 Οκτωβρίου, μόνο στους κινηματογράφους! Θα παρακολουθήσετε την αποκλειστική παγκόσμια πρεμιέρα του βίντεο-κλιπ για το νέο μου single ”The Fate of Ophelia”, μαζί με αδημοσίευτο υλικό από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, αναλυτικές πληροφορίες για το τι με ενέπνευσε σε κάθε κομμάτι, καθώς και τα ολοκαίνουργια lyric videos από το άλμπουμ ”The Life of a Showgirl”»

Advertisement

Advertisement

Το ιδιαίτερο αυτό «party» αποτελεί μια κινηματογραφική εκδοχή των διάσημων «secret sessions» που έχει διοργανώσει η διεθνής σταρ στο παρελθόν για τις κυκλοφορίες της.

Η κορυφαία στιγμή για τους θαυμαστές αναμένεται να είναι η πρεμιέρα του πρώτου βίντεο-κλιπ από το νέο άλμπουμ, για το τραγούδι «The Fate of Ophelia». Ακόμη θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά πλάνα από τα γυρίσματα, lyric videos για τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου, καθώς και προσωπικές εξομολογήσεις της Swift για τη δημιουργία των νέων κομματιών, οι οποίες θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό.

Η ταινία διάρκειας 89 λεπτών, θα προβληθεί για τρεις ημέρες, στις 3, 4 και 5 Οκτωβρίου, με τουλάχιστον τέσσερις προβολές ημερησίως, σε 540 αίθουσες της AMC Theatres. Η συνεργασία με τον κινηματογραφικό κολοσσό δεν είναι τυχαία, καθώς η σταρ είχε συνεργαστεί ξανά με την AMC για την επιτυχημένη διανομή της ταινίας της «Taylor Swift: The Eras Tour».

Με πληροροφίες από Deadline, Variety