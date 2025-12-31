Η κορυφαία ορχήστρα δωματίου της Βιέννης, η Vienna Chamber Orchestra «Orpheus», παρουσιάζει στη νέα μεγάλη αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών, την Πέμπτη 1 (9 μ.μ.) και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου (6 μ.μ. και 9 μ.μ.), τρεις πρωτοχρονιάτικες συναυλίες με τα αριστουργηματικά βαλς και πόλκες του Γιόχαν Στράους.

Η Ορχήστρα ιδρύθηκε από κορυφαίους σολίστ της αυστριακής πρωτεύουσας με στόχο την αυθεντική ερμηνεία του βιεννέζικου βαλς και της πόλκας, συνεχίζοντας την παράδοση της πόλης που γέννησε την οικογένεια Στράους. Μέσα σε λίγα χρόνια καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο δυναμικά και γοητευτικά σύνολα της βιεννέζικης μουσικής σκηνής, μαγεύοντας με τον μοναδικό ήχο των εξαιρετικών οργάνων της.

Στο ρεπερτόριό της περιλαμβάνονται τα πασίγνωστα έργα «Ο Γαλάζιος Δούναβης», «Αυτοκρατορικό Βαλς» Δούναβης», «Στα Δάση της Βιέννης», «Φωνές της Άνοιξης» και άλλα, που παρουσιάζει σε εμβληματικούς χώρους όπως το Musikverein και ο Καθεδρικός του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη, το Gasteig Carl Orff Saal στο Μόναχο, το Liederhalle στη Στουτγκάρδη και το Brucknerhaus στο Λιντς.

Η διεθνής της δράση περιλαμβάνει συμμετοχές σε φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής του Pordenone στην Ιταλία, το Φεστιβάλ Βαλς της Βιέννης, αλλά και μεγάλες περιοδείες, όπως η πρόσφατη στην Κίνα τον Μάιο του 2024. Κριτικοί την χαρακτηρίζουν κορυφαία στην αυθεντική ερμηνεία του ιδιαίτερου και απαιτητικού ύφους της οικογένειας Στράους, προσφέροντας στο κοινό τον μοναδικό «ήχο της Βιέννης».

Το ευρύ της ρεπερτόριο εκτείνεται από την πρώιμη κλασική περίοδο έως τον 20ό αιώνα, με έργα Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Debussy και Mahler. Το 2026, η ορχήστρα θα εμφανιστεί στο Konzerthaus της Βιέννης σε ένα Gala Όπερας με τον παγκοσμίου φήμης βαρύτονο Thomas Hampson.

Info

Vienna Chamber Orchestra «Orpheus»

Πέμπτη 1 & Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Ωδείο Αθηνών (Αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος)