Κλειστά θα παραμείνουν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου τα θέατρα λόγω της απεργίας που προκήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών με βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στην απεργία συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

«Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων. Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

Όσοι έχουν κλείσει εισιτήρια σε θεατρικές παραστάσεις για αύριο, Σάββατο, μπορούν να προχωρήσουν στην αντικατάσταση τους.