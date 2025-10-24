Επιμέλεια: Κατερίνα Ζώταλη

Μετά από τη «ληστεία του αιώνα» -όπως πλέον αποκαλείται-, το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου η «καταδρομή» στο Λούβρο, κατά την οποία κλάπηκαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή του Ναπολέοντα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, το διάσημο Μουσείο ανακοίνωσε ότι θα κλείσει για το κοινό μέχρι την Τετάρτη.

Ωστόσο, μερικοί τυχεροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ιδιωτική ξενάγηση -ακόμη και με το μουσείο κλειστό-, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φωτογραφίες τους πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η στιγμή ήταν απίστευτη, να βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν τον χώρο μετά τη ληστεία», δήλωσε ο Adam Green, σύμβουλος τέχνης με έδρα το Ντάλας, ο οποίος ήταν στο γκρουπ.

O Thomas E. Moore III, εκτελεστικός διευθυντής των «American Friends of the Louvre», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ήταν το πρόσωπο που οργάνωσε την δίωρη απογευματινή ξενάγηση.

Σε αυτή συμμετείχαν και ο καλλιτέχνης Mario Moore, η διευθύντρια του Art Basel Miami Beach, Bridget Finn, η βραβευμένη σεφ Aliya LeeKong και η Jennifer Gilbert. Ο οργανισμός προσέφερε στο Λούβρο το προηγούμενο έτος 7,33 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 6,82 εκατομμύρια ευρώ) ως οικονομική ενίσχυση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μουσείο είναι πάντα κλειστό τις Τρίτες, συνεπώς, οι επισκέπτες θα είχαν ούτως ή άλλως απολαύσει τα περίφημα εκθέματα χωρίς τα πλήθη που κατακλύζουν καθημερινά το μουσείο.

«Ήταν πολύ σουρεαλιστικό να βρίσκεσαι εκεί. Το μέρος έμοιαζε ακόμη σαν σκηνή εγκλήματος», ανέφερε ο Green. Με όσα συνέβησαν την Κυριακή, μια ιδιωτική ξενάγηση χωρίς άλλους επισκέπτες φαινόταν ακόμα πιο ξεχωριστή για τον ίδιο. «Δεν έχω βρεθεί ποτέ μόνος μου σε ένα μουσείο αυτού του επιπέδου», είπε. «Νομίζω ότι θα είναι η πιο αξέχαστη εμπειρία αυτής της εβδομάδας».

Με πληροφορίες από artnet