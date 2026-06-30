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Το έργο υλοποιήθηκε μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αξιοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο εκσυγχρονισμένο μουσείο παρουσιάζονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων εννέα αγγείων που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα από τη Βουδαπέστη, ενισχύοντας τη νέα μουσειακή αφήγηση.

Η λειτουργία του μουσείου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη δημιουργία πολιτιστικού πυρήνα στην περιοχή, μαζί με το Βυζαντινό και το Επιγραφικό Μουσείο.

Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζει την ολοκλήρωση της μουσειακής τριλογίας στο Άργος και τη δρομολόγηση της αποκατάστασης του Ξενία των Μυκηνών.

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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους, αποδίδοντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής έναν κορυφαίο πολιτιστικό πόλο έλξης.

Το Μουσείο, που παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε ξανά τις πύλες του, πλήρως εκσυγχρονισμένο, έπειτα από ένα σύνθετο έργο κτηριακής επέκτασης και μουσειολογικής αναβάθμισης, προσφέροντας έναν υπερδιπλάσιο εκθεσιακό χώρο, συνολικής επιφάνειας 950 τ.μ., όπου παρουσιάζονται μοναδικά και εξαιρετικής σημασίας ευρήματα από εμβληματικά μνημεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

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Μετά την ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το ΥΠΠΟ προχωρά στην ολοκλήρωση της μουσειακής τριλογίας -Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Επιγραφικό Μουσείο- με την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών στους Στρατώνες Καποδίστρια. Παράλληλα, δρομολογείται η αποκατάσταση του Ξενία των Μυκηνών, ενός εμβληματικού κτιρίου που θα αποκτήσει νέα ζωή και νέα πολιτιστική αποστολή.

«Σήμερα είναι μια πραγματική ημέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα», δήλωσε στον χαιρετισμό της η Λίνα Μενδώνη. «Μετά από δώδεκα χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους επιστρέφει στους πολίτες, ανακαινισμένο και με μια σύγχρονη μουσειολογική αντίληψη, αποδίδοντας ξανά στο κοινό έναν χώρο που αναδεικνύει τον ανεκτίμητο πλούτο της αργολικής γης. Η παράδοση 32 νέων ή πλήρως ανακαινισμένων μουσείων, από το 2019, αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός αποτελεί σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα και ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους αφηγείται τη διαχρονική ιστορία ενός τόπου στον πυρήνα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η Αργολίδα, με τα τρία μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και το Άργος, μία από τις αρχαιότερες αδιάλειπτα κατοικημένες πόλεις της Ευρώπης, συγκροτούν μια μοναδική πολιτιστική ενότητα. Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός αποδίδει αποτελέσματα. Ένα έργο που ξεκίνησε να σχεδιάζεται ήδη από το 2012, αλλά παρέμεινε για χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο, τέθηκε σε τροχιά υλοποίησης μετά το 2019, όταν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε τον πολιτισμό στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της πολιτικής, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους και τη θεσμική υποστήριξη για την ολοκλήρωσή του. Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη στενή και αποτελεσματική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με τη συστηματική δουλειά των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, επέτρεψαν την ολοκλήρωση ενός έργου υψηλής σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Είναι ένα έργο που δεν αφορά μόνο στην αποκατάσταση ενός σημαντικού μουσείου, αλλά στην επιστροφή μιας ζωντανής πολιτιστικής υποδομής στην κοινωνία. Ένα έργο που ενισχύει την εκπαιδευτική λειτουργία του μουσείου, αναβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών και δημιουργεί νέες δυνατότητες για τον πολιτιστικό τουρισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα της Αργολίδας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται και η σταθερή θέση ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική κοινωνική ανάγκη και ισχυρό εργαλείο συνοχής, παιδείας και ανάπτυξης. Η επένδυση στον πολιτισμό επιστρέφει πολλαπλάσια αξία στις τοπικές κοινωνίες και στην εθνική οικονομία. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν σημαντικά έργα πολιτισμού παρέμεναν στάσιμα ή καθυστερούσαν επί μακρόν, σήμερα προχωρούν με συνέπεια, σαφές χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η πολιτική επιλογή της ολοκλήρωσης εκκρεμοτήτων και της ενεργοποίησης ανενεργών έργων αποδίδει ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα στην επικράτεια».

Το κτηριακό έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργούς υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ ο εξοπλισμός των χώρων και η εγκατάσταση της έκθεσης υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μαρμάρινο άγαλμα Αντίνοου από τη Λέρνα

Ένα εξαιρετικά πλούσιο σύνολο αρχαιολογικών ευρημάτων, πολλά από τα οποία εκτίθενται πρώτη φορά στο κοινό

Στις νέες, υπερσύγχρονες αίθουσές του παρουσιάζεται ένα εξαιρετικά πλούσιο σύνολο αρχαιολογικών ευρημάτων, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Η Νέα Μόνιμη Έκθεση εγκατέλειψε την παλαιά διάταξη του 1961 και υιοθέτησε ως κεντρικό άξονα την έννοια του παλίμψηστου, όπου τα θραύσματα του παρελθόντος συμπλέκονται δημιουργικά με το παρόν της πόλης. Η μουσειακή αφήγηση διαρθρώθηκε σε εννέα θεματικές ενότητες που ξεκινούν από την εισαγωγή στην έννοια του παλίμψηστου με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συνεχίζουν με τη γέννηση της πόλης, τη διάκριση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, την οικονομική δραστηριότητα, την περίφημη τοπική σχολή χαλκοπλαστικής και τις λατρευτικές πρακτικές των Αργείων. Οι τελευταίες ενότητες επικεντρώνονται στον κόσμο των νεκρών, στην αρχαιολογική περιγραφή της Αργείας χώρας και στον προϊστορικό οικισμό της Λέρνας.

Τα 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη

Δεσπόζουσα θέση στο Μουσείο κατέχουν τα εννέα αρχαία αγγεία που επέστρεψαν στην αργολική γη από τη Βουδαπέστη, αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού για την τεκμηρίωση και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών Οι αρχαιότητες αυτές είχαν αφαιρεθεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους μεταξύ των ετών 1970-1992. Ύστερα από πολυετή έρευνα, τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, απέδειξαν ότι τα εννέα αγγεία προέρχονται από την Αργολίδα.

Η επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου στο κέντρο της πόλης, σε άμεση γειτνίαση με το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας και το μελλοντικό Επιγραφικό Μουσείο, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτιστικού πυρήνα. Σε συνδυασμό με τους διαμορφωμένους δημόσιους χώρους, δημιουργείται μια δυναμική «συνοικία μουσείων». Το νέο αυτό πλέγμα λειτουργεί ως η αστική πύλη εισόδου σε μια περιοχή με μοναδικό ιστορικό βάθος, καθώς το Άργος αποτελεί τον κεντρικό ιστό ενός μνημειακού περιβάλλοντος παγκόσμιας εμβέλειας, με κορυφαίο ορόσημο τις γειτονικές Μυκήνες. Αξιοσημείωτο είναι πως η Αργολίδα είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που διαθέτει τρία μνημεία ενταγμένα στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, κάτι που αποτυπώνει τη σημασία του πολιτισμού τόσο για την ίδια την Αργολίδα όσο και συνολικά για την Πελοπόννησο.