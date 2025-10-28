Μια σύγχρονη, τολμηρή ματιά στην έννοια της μητρότητας, της καριέρας και της προσωπικής ταυτότητας, είναι το νέο έργο της πολυβραβευμένης Σούζι Μίλερ (γνωστής από τον μονόλογο «Prima Facie)» που έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας και το Θέατρο Lyttelton του Λονδίνου.
Η υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Gone Girl, Saltburn) ενσαρκώνει τη Τζέσικα Παρκς, μια πανέξυπνη, επιτυχημένη δικαστίνα στο απόγειο της καριέρας της, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στο λειτούργημα, την οικογένεια και την προσωπική της ελευθερία. Κάτω από την αυστηρή της εικόνα κρύβεται μια γυναίκα με χιούμορ, πάθος και ευαισθησία. Όταν όμως ένα αναπάντεχο γεγονός φέρνει τα πάντα στο χείλος της κατάρρευσης, η Τζέσικα θα αναγκαστεί να αναμετρηθεί με τα όρια και τις αντοχές της.
Ο σκηνοθέτης Τζάστιν Μάρτιν συνεργάζεται ξανά με τη Μίλερ μετά τη διεθνή επιτυχία του «Prima Facie», για να συνθέσει ένα τολμηρό, συγκινητικό και διανοητικά αιχμηρό έργο για τον τρόπο που ο σύγχρονος κόσμος ορίζει την ταυτότητα, την ισότητα και τους ρόλους των φύλων.
Η προβολή πραγματοποιείται την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος National Theatre Live, σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.
Πρωταγωνιστούν
Rosamund Pike στο ρόλο της Τζέσικα Παρκς
Jamie Glover στο ρόλο του Μάικλ Γουίτλι
Jasper Talbot στο ρόλο του Χάρι Γουίτλι
Σκηνοθεσία: Justin Martin
Σκηνικά – Κοστούμια: Miriam Buether
Σχεδιασμός φωτισμών: Natasha Chivers
Σύνθεση μουσικής: Erin LeCount, James Jacob (Jakwob)
Μουσική διεύθυνση: Nick Pinchbeck
Σχεδιασμός κίνησης: Lucy Hind
Info
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη
Τιμές εισιτηρίων
8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 15 €
Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr