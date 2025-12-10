Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» παρουσιάζει τον «Καρυοθραύστη» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, (1840-1893), το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο μπαλέτο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Η φετινή, νέα λαμπερή παραγωγή επιχειρεί να αναδείξει όλη τη μαγεία και την ονειρική ατμόσφαιρα του κλασικού έργου: Από τη λαμπερή «Νεράιδα των Ζαχαρωτών» μέχρι το εντυπωσιακό «Βαλς των Λουλουδιών», ενώ αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Ολύμπια να ενισχύσει ουσιαστικά την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία, προσφέροντας σε χορευτές και χορεύτριες του κλασικού μπαλέτου στην Ελλάδα την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά μια μεγάλη σκηνική παραγωγή και να ενισχύσουν την παρουσία τους στο χώρο.

Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο θέατρο Ολύμπια στις 20, 22, 23, 27, 29 Δεκεμβρίου & 2,3 Ιανουαρίου 2026.

Με τη χορογραφία και τη σκηνοθετική σύλληψη της Χριστιάνας Στεφάνου, τα κοστούμια της Giuliana Bottino και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Δημηνάκη, το έργο υπόσχεται να ζωντανέψει τη διαχρονική του γοητεία, προσφέροντας φαντασία, θέαμα, συγκίνηση και μια ανεπανάληπτη εορταστική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου 1892 στο Αυτοκρατορικό Θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, σε λιμπρέτο του Μαριύς Πετιπά και χορογραφία του Λεφ Ιβάνοφ. Βασισμένο στο μαγικό διήγημα «Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικιών» του Ε.Τ.Α. Χόφμαν, το έργο αποτέλεσε το τρίτο και τελευταίο μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι, μετά τη «Λίμνη των Κύκνων» και την «Ωραία Κοιμωμένη», σηματοδοτώντας την κορύφωση της δημιουργικής του πορείας στο είδος.

Χριστιάννα Στεφάνου: Ένα ταξίδι γεμάτο παιχνίδι και παιδικά όνειρα

«Ο Καρυοθραύστης – το χριστουγεννιάτικο όνειρο, και δικό μου όνειρο, που γίνεται πραγματικότητα…», αναφέρει η χορογράφος Χριστιάννα Στεφάνου στο σημείωμα της. «Πάντα θεωρούσα ότι τα Χριστούγεννα είναι η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου. Έχουν τη ζεστασιά της οικογενειακής αγάπης και μας υπενθυμίζουν κάθε φορά με τον δικό τους ρομαντικό τρόπο ότι ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Φέρνουν στα σπίτια γιορτές και γέλια, και πάντα φαίνεται σαν να κρύβουν μέσα τους κάτι μαγικό, κάνοντας μικρούς και μεγάλους να τα περιμένουν με ανυπομονησία.

Χριστιάννα Στεφάνου – φωτο Asley Taylor

Ο Καρυοθραύστης ως έργο κλασικού μπαλέτου, μεταδίδει τη ζεστασιά και τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσω της τέχνης του κλασικού χορού. Η μουσική του Τσαϊκόφσκι έρχεται να συνταιριάξει τα παραπάνω στοιχεία, αφηγούμενη κάθε λεπτό της ιστορίας με σαφήνεια και συναισθηματική δύναμη, συγκινώντας χορευτές και κοινό. Η παρτιτούρα πάλλεται τόσο ζωντανά που σχεδόν επιβάλλει τη σωματοποίησή της· στο άκουσμά της πάντα αισθάνομαι ότι με προσκαλεί να την αφηγηθώ χορογραφικά.

Η αριστουργηματική μουσική του Τσαϊκόφσκι αγκαλιάζεται από το ρομαντικό στοιχείο που κυριαρχεί στις ψυχές μας την περίοδο των γιορτών, και είναι έτοιμη να συνεπάρει μικρούς και μεγάλους σ’ ένα ταξίδι γεμάτο παιχνίδι και παιδικά όνειρα, πάντα με τη νότα της οικογενειακής θαλπωρής.

Ο Καρυοθραύστης αποτελεί ένα πολυδιάστατο έργο που λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα: στα παιδιά χαρίζει το παραμύθι και τη φαντασία, στους ενήλικες τη νοσταλγική λάμψη της κλασικής αισθητικής και στους χορευτές τη συνάμα τεχνική και ερμηνευτική πρόκληση. Για τον χορογράφο τέλος, συνιστά, όπως κάθε κλασικό έργο, χώρο διαλόγου, και μια ευκαιρία για τη σύγχρονη ανάγνωση ενός εμβληματικού έργου.

Για μένα ο Καρυοθραύστης είναι μια επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά στην ουσία του παραμένει το πιο υπέροχο όνειρο. Στην εν λόγω παραγωγή διατηρούνται τα παραδοσιακά στοιχεία που καθιστούν το έργο δημοφιλές και αγαπημένο, παράλληλα όμως αντανακλάται η εποχή μας και το πολιτισμικό μας πλαίσιο, μέσω μιας πιο φρέσκιας προοπτικής. Τη χορογραφική μου σύλληψη διαπερνά από την αρχή μέχρι το τέλος ο σκοπός να αναδείξω τη διαχρονικότητα του κλασικού μπαλέτου και τη δύναμή του να συγκινεί ανά τους αιώνες.

Ο Καρυοθραύστης μας λοιπόν ξεκινά με το όνειρο της μικρής Κλάρας και πραγματώνει το προσωπικό μου όνειρο να χορογραφήσω το συγκεκριμένο κλασικό έργο. Το σημαντικότερο απ’ όλα όμως, είναι ότι ανοίγει ένα όνειρο προς το μέλλον, καθώς μας κάνει να οραματιστούμε μια εποχή όπου η τέχνη του κλασικού μπαλέτου παραμένει ζωντανή και εξελίσσεται, μαγεύοντας όλες μας τις αισθήσεις, μα πάνω απ’ όλα τις καρδιές μας».

Κωνσταντίνος Δημηνάκης: Εκεί όπου η μουσική του Τσαϊκόφσκι δεν είναι απλώς μια παρτιτούρα

«Κάθε συνάντηση με τον Καρυοθραύστη είναι ένα ταξίδι επιστροφής στην παιδική ματιά, εκεί όπου η μουσική του Τσαϊκόφσκι δεν είναι απλώς μια παρτιτούρα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει, ονειρεύεται και μεταμορφώνεται μαζί με τους χορευτές», αναφέρει ο μαέστρος Κωνσταντίνος Δημηνάκης.

Κωνσταντίνος Δημηνάκης – φωτο Κωστης Ασικελης

Σε αυτή την ειδική ενορχηστρωτική επεξεργασία για τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, στόχος μου ήταν να αναδείξω το ιδιαίτερο ηχόχρωμά της και να χτίσω έναν μουσικό κόσμο που συνομιλεί αβίαστα με τη χορογραφική αφήγηση και τη σκηνική μαγεία του έργου. Με σεβασμό στο πρωτότυπο, αλλά και με δημιουργική διάθεση, προσπάθησα να αφήσω τον ήχο να αφηγηθεί εκ νέου το παραμύθι, φωτεινό, τρυφερό και γεμάτο από τις ανεξάντλητες αποχρώσεις της μουσικής του Τσαϊκόφσκι.



Εύχομαι η μουσική να σας οδηγήσει εκεί όπου μας οδήγησε κι εμάς στις πρόβες: σε έναν χώρο όπου το όνειρο συναντά την μαγεία των Χριστουγέννων, και όπου το παιδί μέσα μας ξυπνά και χαμογελά».

Συντελεστές

Xορογραφία / σκηνοθετική σύλληψη: Χριστιάνα Στεφάνου

Μουσική Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Δημηνάκης

Βοηθοί χορογράφου: Diliana Nikiforova, Όλγα Ζουρμπινά

Κοστούμια: Giuliana Bottino, Francesco Infante (κοστούμια Καρυοθραύστη & αραβικά)

Video Artist / Προβολές / Multimedia: Gilles Seyler

Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας

Χορεύουν: Θεανώ Ανδρώνη, Μικαέλα Αρφαρά, Μαρία Δέσποινα Βαζάκα, Emily Bailey, Αγγελική Βούλγαρη, Ubis Gonzalez Natividad, Michal Gulàn, Σοφία Γκουντοπούλου, Sofia Dias, Μαρία Δρέντζα Πετρούλα, Σοφία Ζερβάκου, Φώτης Κωνσταντίνου, Αντρέας Labner, Αθανασία Shanti Mouget, Maddalena Mosca, Στέλλα Μπυράκη, Ιωάννα Λουπέτη, Lusymay Di Stefano, Alexander Reichl, Nicolas Reichl, Βέρα Σακελλαρίου, Andrey Teterin, Παντελής Χαρατσίδης και ομάδα παιδιών.

Info

20, 22, 23, 27, 29 Δεκεμβρίου και 2,3 Ιανουαρίου 2026

Ώρα 19:30

Προπώληση: εδώ

Τηλεφωνική αγορά: 210 881 7072 & στο ταμείο του Θεάτρου δύο ώρες πριν την έναρξη της παράστασης.