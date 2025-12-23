Το Θέατρο «Ολύμπια» ανακοίνωσε μία επιπλέον παράσταση για τον «Καρυοθραύστη». Η παράσταση της 5ης Ιανουαρίου θα είναι καθολικά προσβάσιμη και διατίθεται με πρωτοποριακή ακουστική περιγραφή του οπτικού περιεχομένου, η οποία συνοδεύεται από απτική ξενάγηση μία ώρα πριν από την έναρξη και προεργασία με το κοινό ως προς την κινησιολογία. Οι υπόλοιπες παραστάσεις συνεχίζονται στις 23, 27 και 29 Δεκεμβρίου, καθώς και στις 2 και 3 Ιανουαρίου.

Ο Καρυοθραύστης του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, (1840-1893) αποτελεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο μπαλέτο, γεμίζοντας μικρούς και μεγάλους με θαυμασμό, γιορτινή μαγεία. Η φετινή, νέα λαμπερή παραγωγή του Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», αναδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του έργου, που συνδυάζει μοναδικά τη φαντασία, το θέαμα και τη συγκίνηση. Παράλληλα, η παραγωγή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Ολύμπια να ενισχύσει ουσιαστικά την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία, προσφέροντας σε χορευτές και χορεύτριες του κλασικού μπαλέτου στην Ελλάδα την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά μια μεγάλη σκηνική παραγωγή και να ενισχύσουν την παρουσία τους στο χώρο.

φωτο Marian Furnica

Με τη χορογραφία και τη σκηνοθετική σύλληψη της Χριστιάνας Στεφάνου, τα κοστούμια της Giuliana Bottino και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Δημηνάκη, το έργο υπόσχεται να ζωντανέψει τη διαχρονική του γοητεία, προσφέροντας φαντασία, θέαμα, συγκίνηση και μια ανεπανάληπτη εορταστική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου 1892 στο Αυτοκρατορικό Θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, σε λιμπρέτο του Μαριύς Πετιπά και χορογραφία του Λεφ Ιβάνοφ. Βασισμένο στο μαγικό διήγημα «Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικιών» του Ε.Τ.Α. Χόφμαν, το έργο αποτέλεσε το τρίτο και τελευταίο μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι, μετά τη «Λίμνη των Κύκνων» και την «Ωραία Κοιμωμένη», σηματοδοτώντας την κορύφωση της δημιουργικής του πορείας στο είδος.

Η φετινή παραγωγή του Θεάτρου Ολύμπια επιχειρεί να αναδείξει όλη τη μαγεία και την ονειρική ατμόσφαιρα του κλασικού έργου: από τη λαμπερή «Νεράιδα των Ζαχαρωτών» μέχρι το εντυπωσιακό «Βαλς των Λουλουδιών», ο Καρυοθραύστης ξεδιπλώνεται ως ένα ταξίδι στη φαντασία, γεμάτο χρώματα. Με σεβασμό στην παράδοση αλλά και με μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά, η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να αγγίξει μικρούς και μεγάλους, επιβεβαιώνοντας γιατί το έργο παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά αριστουργήματα του διεθνούς ρεπερτορίου.

φωτο Marian Furnica.

Χορεύουν: Θεανώ Ανδρώνη, Μικαέλα Αρφαρά, Μαρία Δέσποινα Βαζάκα, Emily Bailey, Αγγελική Βούλγαρη, Ubis Gonzalez Natividad, Michal Gulàn, Σοφία Γκουντοπούλου, Sofia Dias, Μαρία Δρέντζα Πετρούλα, Σοφία Ζερβάκου, Φώτης Κωνσταντίνου, Αντρέας Labner, Αθανασία Shanti Mouget, Maddalena Mosca, Στέλλα Μπυράκη, Emanuele Chandra Costa, Lusymay Di Stefano, Alexander Reichl, Nicolas Reichl, Βέρα Σακελλαρίου, Andrey Teterin, Παντελής Χαρατσίδης.

φωτο Marian Furnica

Συμμετέχουν τα παιδιά: Εμμέλεια Γλυνού, Ζωή Γρηγορίου, Μάριος Καπρέλης, Ελένη Κατσαρού, Σμαράγδα Κολοβελώνη, Νικόλ Κυριαζή, Μαρία Κωνσταντάκη, Βλαδίμηρος Λόντρας, Αναστασία Λούκα, Κατερίνα Μητσοπούλου, Βασιλική Μπάκα, Στέλλα Μπάκα, Αργυρώ Σταματογιανάκη, Μαριάτζελα Φλέγγα, Μαρκέλλα Χουσιάδη.

