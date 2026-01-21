Με τη συμμετοχή του νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι θα ξεκινήσει τη διαδρομή του το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF), που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Ο Ούγγρος συγγραφέας θα βρεθεί στην Τεχνόπολη στις 27-29 Μαρτίου ως προσκεκλημένος και θα συνομιλήσει δημόσια με ανθρώπους των γραμμάτων και αναγνώστες, συμμετέχοντας σε δημόσιες συζητήσεις και book signing, που προσφέρουν στο κοινό μια ευκαιρία άμεσης επαφής με τον ίδιο και τη σκέψη του.

Στιο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, δημοσιογράφοι και άνθρωποι των γραμμάτων, θα συναντούν το κοινό σε έναν διάλογο ανοιχτό, σύγχρονο και εξωστρεφή. Ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια, υπογραφές βιβλίων και παράλληλες δράσεις θα συνθέσουν μια πολυμορφική πολιτιστική εμπειρία, θέτοντας τις βάσεις για έναν νέο διεθνή θεσμό στην Αθήνα.

«Με το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Αθήνας, η πόλη ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Η συμμετοχή του Λάσλο Κρασναχορκάι, νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025 και ”μετρ της Αποκάλυψης” στη σύγχρονη λογοτεχνία, προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη διοργάνωση και αναδεικνύει τη διεθνή της στόχευση. Πρόκειται για έναν δημιουργό με βαθιά φιλοσοφική γραφή, τολμηρή αφηγηματική φόρμα και μοναδική γλωσσική ένταση, που επηρεάζει καθοριστικά τον παγκόσμιο πνευματικό διάλογο. Ένα πολιτιστικό κεφάλαιο γράφεται στην Αθήνα».

Με τη συμμετοχή του Λάσλο Κρασναχορκάι, των βραβευμένων με Booker Prize, Ντέιβιντ Σολόι (2025) και Πολ Λιντς (2023), αλλά και με συγγραφείς και προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για τη ρηξικέλευθη σκέψη και την επιδραστικότητά τους, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να συγκροτήσει από την πρώτη του κιόλας χρονιά, μια πολυφωνία υψηλού κύρους και διεθνούς βεληνεκούς.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Σέλβα Αλμάδα, Καρολίν Έμκε, Μερβ Έμρε, Νικόλ Κράους, Λάσλο Κρασναχορκάι, Πολ Λιντς, Τόμας Μίνεϊ, Κέβιν Μπάρι, Ματέο Νούτσι, Λεϊλά Σλιμανί, Ντέιβιντ Σολόι, Λιλιάν Τυράμ, Καταρίνα Φόλκμερ και οι Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Άθως Δημουλάς, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Κώστας Καλτσάς, Κωστής Καρπόζηλος, Τίνα Μανδηλαρά, Νίκος Μάντης, Παναγιώτης Μένεγος, Νίκος Μπακουνάκης, Σοφία Νικολαΐδου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κάλλια Παπαδάκη, Κωστής Παπαϊωάννου, Δημήτρης Πλάντζος, Δανάη Σιώζιου, Αλεξάνδρα Τράντα, Βίκυ Τσελεπίδου, Μαρία Φακίνου, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος.