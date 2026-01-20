Ο 80χρονος βραβευμένος με Booker Τζούλιαν Μπαρνς δηλώνει ότι έχει φτάσει στο σημείο «να μην έχει να προσφέρει κάτι άλλο» μετά το νέο του βιβλίο «Departure(s)». Ο Βρετανός συγγραφέας, ο οποίος έχει υπογράψει 15 μυθιστορήματα και 10 nonfiction έργα, είπε ότι «Ένας τρόπος να σκεφτείς για πόσο καιρό μπορείς να συνεχίζεις είναι “όσο εκδίδουν ακόμα τα έργα σου”. Αλλά αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό. Δεν πρέπει να γράφω ένα βιβλίο μόνο και μόνο επειδή θα εκδοθεί. Πρέπει να συνεχίζεις μέχρι να πεις όλα όσα έχεις να πεις και εγώ έχω φτάσει σε αυτό το σημείο», διευκρίνισε.

«Δεν θα σταματήσω να γράφω, επειδή ήμουν δημοσιογράφος όλη μου τη ζωή, πριν γίνω μυθιστοριογράφος. Οπότε θα ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, τις κριτικές και παρόμοια πράγματα. Αλλά όσον αφορά τα βιβλία, αυτή είναι η τελευταία μου δουλειά», όπως είπε στην εφημερίδα The Telegraph.

Το βιβλίο «Departure(s)», το οποίο επικεντρώνεται στον ρόλο του ως μεσάζοντα για δύο ανώνυμους φίλους, τον Στίβεν και την Τζιν, οι οποίοι έγιναν σύντροφοι αλλά στη συνέχεια χώρισαν, έχει περιγραφεί ως ένα υβρίδιο απομνημονευμάτων, δοκιμίων και μυθοπλασίας, που συνδυάζει πολλά από τα θέματα του έργου του Μπαρνς, όπως η μνήμη, ο έρωτας, η φιλία, το γήρας και ο θάνατος.

Ο συγγραφέας, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, ο οποίος διαγνώστηκε πριν από έξι χρόνια με έναν σπάνιο τύπο καρκίνου του αίματος, που αντιμετωπίζεται με καθημερινή λήψη χημειοθεραπείας σε μορφή χαπιού, είπε για την ασθένειά του: «Αυτή τη στιγμή, το σκορ είναι ισόπαλο. Αλλά όσο η κατάσταση παραμένει σταθερή, απλώς συμβάλλει στη γενική εξασθένηση του οργανισμού. Και έχω πια συνηθίσει σε αυτό».

Από τους σημαντικότερους Βρετανούς συγγραφείς με διεθνή αναγνώριση, ο Τζούλιαν Μπαρνς γεννήθηκε το 1946 στο Λέστερ της Μεγάλης Βρετανίας. Σπούδασε νομικά και γαλλική φιλολογία στην Οξφόρδη. Το πρώτο του μυθιστόρημα, το Metroland, εκδόθηκε το 1980. Ο παπαγάλος του Φλωμπέρ απέσπασε λογοτεχνικά βραβεία στην Αγγλία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το 1986 η Ακαδημία Τεχνών και Γραμμάτων των ΗΠΑ τού απένειμε το βραβείο Ε.Μ. Forster. Το 1988 χρίστηκε ιππότης του Γαλλικού Τάγματος Τεχνών και Γραμμάτων. Το μυθιστόρημά του Άρθουρ & Τζoρτζ ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker 2005, όπως επίσης και Ο παπαγάλος του Φλωμπέρ το 1984 και το England, England το 1998 -που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο ευφυή και απολαυστικά μυθιστορήματα της σύγχρονης αγγλικής λογοτεχνίας. Στην τέταρτη υποψηφιότητά του για το ίδιο βραβείο, αναδείχθηκε νικητής για το μυθιστόρημά του με τίτλο Ένα κάποιο τέλος (2011). Το Άνδρας με κόκκινο μανδύα είναι το πιο πρόσφατο έργο του, τα δικαιώματα του οποίου έχουν ήδη πωληθεί σε περισσότερες από 15 χώρες.

Το 2022 ο συγγραφέας τιμήθηκε με το Jerusalem Prize for the Freedom of the Individual in Society, με το οποίο έχουν επίσης βραβευτεί στο παρελθόν ο Bertrand Russell, ο Max Frisch, η Simone de Beauvoir, ο Jorge Luis Borges, ο Graham Greene, ο Milan Kundera, ο Ernesto Sabato, η Susan Sontag, ο Ian McEwan.