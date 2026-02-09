Ο Όστιν Μπάτλερ θα υποδυθεί τον ποδηλάτη Λανς Άρμστρονγκ σε μια νέα βιογραφική ταινία που έχει προκαλέσει ήδη το ενδιαφέρον. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, δημιουργός των ταινιών «Κονκλάβιο» και «Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο» και το σενάριο ο Ζακ Μπέιλιν («King Richard»). Σύμφωνα με το Deadline, το «πακέτο» προκάλεσε πόλεμο προσφορών στο Χόλιγουντ.

Ο παραγωγός Scott Stuber («Springsteen: Deliver Me from Nowhere») προσπαθούσε εδώ και καιρό να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για τη βιογραφία του Άρμστρονγκ και τελικά η συμφωνία επιτεύχθηκε. Μάλιστα, ο Λανς Άρμστρονγκ θα εμπλακεί στην παραγωγή, αλλά το όνομα του δεν θα αναφέρεται στα credits των τίτλων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ζωή του Αμερικανού ποδηλάτη γίνεται ταινία. Ο Στίβεν Φρίαρς αφηγήθηκε την ιστορία του στο «The Program» (2015), με πρωταγωνιστή τον Μπεν Φόστερ, αν και όπως αναφέρει ο Guardian, η ταινία απογοήτευσε στο box office και έλαβε ανάμεικτες κριτικές.

Ο Λανς Άρμστρονγκ (γενν. 1971) έγινε διεθνώς διάσημος με τις νίκες του στο Tour de France, τον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας -τον μεγαλύτερο αγώνα ποδηλασίας στον κόσμο και έναν από τους πιο εξαντλητικούς αγώνες εν γένει στον αθλητισμό- επτά συνεχόμενες φορές, μεταξύ 1999 και 2005.

Το 1996 διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο των όρχεων, υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις και επέστρεψε στην ποδηλασία, ενθουσιάζοντας το κοινό.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2012, η Αμερικανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (USADA) κατηγόρησε τον Άρμστρονγκ και πέντε συνεργάτες του -τρεις γιατρούς, έναν μάνατζερ και έναν προπονητή- για συμμετοχή σε μεγάλο δίκτυο ντόπινγκ, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Παρά τις επίμονες δηλώσεις του ότι είναι αθώος, τα αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση αναβολικών ήταν τόσο συντριπτικά ώστε τον Οκτώβριο του 2012 του αφαιρέθηκαν επίσημα όλοι οι τίτλοι του, ενώ αποκλείστηκε διά παντός από την ποδηλασία. Τον Ιανουάριο του 2013, σε τηλεοπτική συνέντευξη του στην Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Άρμστρονγκ παραδέχτηκε τελικά ότι «ντοπάρονταν» από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2005.

Πέραν της αθλητικής του καριέρας, αφιερώθηκε στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο και ίδρυσε το Ίδρυμα Λανς Άρμστρονγκ, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας για τον καρκίνο στις ΗΠΑ -το κίτρινο λαστιχένιο βραχιολάκι «Livestrong» του ιδρύματος ήταν για ένα διάστημα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αξεσουάρ μόδας και χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένου branding. Μετά το σκάνδαλο ντόπινγκ, παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του ιδρύματος και από μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ο φορέας μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Livestrong.

Δημοσίευσε τα απομνημονεύματα του με τίτλο «It’s Not About the Bike: My Journey Back to Life» (2000) και «Every Second Counts» (2003), τα οποία συνυπέγραψε με την αθλητικογράφο Σάλι Τζένκινς.