Το Paramount+ ανακοίνωσε την ημερομηνία πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν, λίγες εβδομάδες μετά την επ’ αόριστον αναβολή που αποφάσισε το BBC για τη δική του ταινία σχετικά με τον θρυλικό frontman των Black Sabbath.

Το «Ozzy: No Escape From Now» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου με το τρέιλερ να είναι ήδη διαθέσιμο.

Σε σκηνοθεσία της Τάνια Αλεξάντερ, το ντοκιμαντέρ υλοποιήθηκε «σε συνεργασία με την οικογένεια Όσμπορν», σύμφωνα με την πλατφόρμα. Εκτός από τον ίδιο τον Όζι και τη σύζυγό του Σάρον, συμμετέχουν και τα παιδιά τους, Aimee, Kelly και Jack Osbourne, μιλώντας ανοιχτά για την πτώση που υπέστη ο τραγουδιστής τον Φεβρουάριο του 2019 και τις δραματικές συνέπειες εκείνου του ατυχήματος. Το περιστατικό αυτό τον ανάγκασε να ακυρώσει την αποχαιρετιστήρια περιοδεία διάρκειας δυόμισι ετών.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει λεπτομερώς τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις του Όζι, τα συνεχή προβλήματα της υγείας του αλλά και τις επιπτώσεις που είχε στον ίδιο και στην οικογένεια του, η διάγνωση του Πάρκινσον. Παράλληλα, αναδεικνύει πώς ο χρόνιος πόνος επηρέασε την ψυχική του υγεία αλλά και τη μουσική που δημιούργησε εκείνη την περίοδο.

Ο Όσμπορν έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου, δύο εβδομάδες μετά την επανένωσή του με τους Black Sabbath σε μια μοναδική συναυλία στην πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ, γεγονός που περιλαμβάνεται επίσης στο ντοκιμαντέρ του Paramount+.

Λίγο μετά τον θάνατό του, το BBC επρόκειτο να προβάλει το δικό του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Coming Home», αλλά τελικά, αποσύρθηκε από το πρόγραμμα λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα, καθώς το κανάλι θέλησε να «σεβαστεί τις επιθυμίες της οικογένειας».

Επομένως, το ντοκιμαντέρ του Paramount+ θα προηγηθεί εκείνου του BBC. Τον περασμένο μήνα, η εφημερίδα «The Sun», είχε αναφέρει ότι η οικογένεια Όσμπορν εξέφραζε ανησυχίες πως η ομάδα παραγωγής του BBC βιαζόταν να ολοκληρώσει το ντοκιμαντέρ, ώστε να προλάβει την παραγωγή του Paramount.

Με πληροφορίες από Deadline