Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Ρωμαϊκή Αγορά φιλοξενεί τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Η συναυλία του σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια του συνθέτη που αγαπήθηκαν από το κοινό. Τραγούδια που δεν ακολούθησαν την μόδα, έγιναν τα ίδια μόδα αμέσως. Και έκτοτε δεν έσβησαν ποτέ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τραγούδια από τους δίσκους «Τραγούδια για τους Μήνες» και «Στης ψυχής το παρακάτω», αγαπημένες μελωδίες από εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές («Αναστασία», «Λόγω τιμής», «Μάγισσες της Σμύρνης» κ.ά.), καθώς και μουσική από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες («Ο Τσαλαπετεινός του Wyoming», «Το φως που σβήνει», «Ρεβάνς»).

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως ο «Μεγάλος Αιρετικός» (Α’, Β’, Γ’), οι «Μετασχηματισμοί» και «Τα Τραγούδια της Οδού Ατθίδων».

Κορυφαίοι στιχουργοί και ποιητές συνυπογράφουν τα τραγούδια: Γκάτσος, Ελύτης, Ελευθερίου, Αλκαίος, Νικολακοπούλου, Φασουλάς, Ζούδιαρης αλλά και Καβάφης, Παλαμάς, Γέιτς, Μίλλερ, Χάινε, Καψάλης, Γκανάς, Κοροπούλης, Λαπαθιώτης, Μπωντλαίρ, Ώντεν.

Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, την εντεκαμελή ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ερμηνεύουν οι Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Φλωράκης και Πάνος Παπαϊωάννουκαι οι έκτακτοι καλεσμένοι-φίλοι του πλήρως ενταγμένοι στον κόσμο των έργων του, διδαγμένοι από τον ίδιον το νόημα και το ήθος των κειμένων που ερμηνεύουν μουσικά.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σημειώνει με αφορμή τη συναυλία του: «Σοφή η ρήση του Ρωμαίου, και επίκαιρη: Στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά θα παίξουμε! Tο κάλλιστο, το άριστο, είναι αυτό που πρέπει να το αναζητήσεις. Ξέρουμε τα τραγούδια με τα οποία καθημερινά βομβαρδιζόμαστε. Που μας πέφτουν θαρρείς κατακέφαλα από τον κεντρικό οχετό του marketing. Που τα μαθαίνουμε υποχρεωτικά και μετά τα ξεχνάμε ακόμα πιο υποχρεωτικά. Ναι, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Ξέρουμε που να τα βρούμε τα άλλα, τα απόκρυφα, η ατόφια αλήθεια των δημιουργών, που είναι; Και αν μάθουμε που είναι, μας έμεινε δύναμη να κινηθούμε για να τα συναντήσουμε;».

Δευτέρα 25 Μαΐου

Ρωμαϊκή Αγορά, Πολυγνώτου 3, Αθήνα

Είσοδος δωρεάν – Απαραίτητη η κράτηση θέσεων: Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαϊκή Αγορά | Εισιτήρια online! | More.com