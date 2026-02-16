Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, θα ανοίξει το Sani Festival 2026.

Ο Plant θα εμφανιστεί στη σκηνή του Λάοφου της Σάνης στις 11 Ιουλίου, μαζί με το συγκρότημα Saving Grace, με το οποίο συνεργάζεται από το 2019, και τη χαρισματική Suzi Dian.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Plant κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Saving Grace», το οποίο γνώρισε εξαιρετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δέκα επανεκτελέσεις τραγουδιών που εκτείνονται από παραδοσιακές μελωδίες έως gospel, blues και rock, και αποτελεί τον πυρήνα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας, με διθυραμβικά σχόλια διεθνώς.

Η καλλιτεχνική πορεία του Robert Plant, από τη θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως τη δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία, χαρακτηρίζεται από διαρκή αναζήτηση και τόλμη. Ενδεικτική είναι η πολυβραβευμένη με Grammy συνεργασία του με την Alison Krauss το 2009, μια σύμπραξη που απέσπασε διεθνή αναγνώριση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του καλλιτεχνική αξία και την ικανότητά του να επαναπροσδιορίζεται.

Η ανακοίνωση του Robert Plant αποτελεί την πρώτη από μια σειρά σημαντικών εμφανίσεων που θα συνθέσουν το πρόγραμμα του φετινού Sani Festival.