Ο Τομ Χόλαντ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς την περασμένη Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, υπέστη διάσειση στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» που γίνονται στη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα γυρίσματα για την τέταρτη ταινία Spider-Man από τη Marvel διακόπηκαν προσωρινά, ενώ ο Χόλαντ υποβάλλεται σε θεραπεία.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ανέφεραν στο Deadline ότι ο ηθοποιός, ο οποίος πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και στην νέα επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα για μερικές ημέρες «για προληπτικούς λόγους», ενώ αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο πλατό.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με τον τραυματισμό, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διάσειση του Χόλαντ ήταν ήπια και συνέβη κατά τη διάρκεια ενός stunt. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σκηνής δεν τραυματίστηκε κάποιο άλλο άτομο, μέλος του καστ ή συνεργείου.

Τα γυρίσματα του «Spider-Man: Brand New Day» ξεκίνησαν στη Γλασκώβη στις αρχές Αυγούστου, ενώ τον προηγούμενο μήνα, η Sony κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον Χόλαντ στο σετ φορώντας γαι πρώτη φορά τη νέα στολή του Spider-Man, μετά την ταινία του 2021 «Spider-Man: No Way Home».

«Είναι η πρώτη μέρα, βασικά η τέταρτη πρώτη μου μέρα στο Spider-Man. Είναι αστείο, όταν φοράς τη στολή, νιώθεις διαφορετικά αυτή τη φορά, με κάποιον τρόπο. Είναι επίσης η πρώτη φορά που είχαμε θαυμαστές στο σετ από την πρώτη μέρα, οπότε είναι πολύ συναρπαστικό να το μοιραστούμε μαζί τους», φαίνεται να λέει ο Χόλαντ στο βίντεο. «Υπάρχουν μερικά οικεία πρόσωπα στο σετ. Απλώς θα κάνω το καλύτερό μου, ελπίζω να τα καταφέρω, χωρίς πίεση», συμπλήρωσε.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστή βρίσκονται οι Ζεντάγια, Τζέικομπ Μπάταλον, Σέιντι Σίνκ, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, Τζον Μπέρνταλ, Μαρκ Ράφαλο υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton) και σε σενάριο των Κρις Μακένα και Έρικ Σόμερς

Το «Spider-Man: Brand New Day» θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου του 2026..

Με πληροροφίες από The Independent, Variety