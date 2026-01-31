«… Στο σπίτι μας ουσιαστικά δεν υπήρχε μουσική, πέρα από Έλβις Πρίσλεϊ που άκουγε συνεχώς η μεγαλύτερη αδελφή μου. Ωστόσο, γείτονές μας ήταν ο θείος της μητέρας μου, ο γιατρός Clarence Crafoord, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης βιολονίστας και είχε δημιουργήσει με τους φίλους του ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Μια μέρα, όταν ήμουν πέντε ετών, τρύπωσα στο δωμάτιο όπου έπαιζαν και άκουσα σιωπηλά ένα ολόκληρο κουαρτέτο του Μπετόβεν. Όταν τελείωσαν, τους είπα δυνατά και με ενθουσιασμό: Τώρα είναι η σειρά μου να παίξω! Δεν θυμάμαι ο ίδιος αυτή την ιστορία, αλλά την αφηγούνται οι συγγενείς μου για να περιγράψουν πώς ξεκίνησε η μουσική μου πορεία. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι το ενδιαφέρον μου για τη μουσική εμφανιστηκε μετά τα επτά μου χρόνια, και σίγουρα όχι μέσα από την κλασική μουσική.

Περνούσαμε τα καλοκαίρια μας στο πανέμορφο νησί Bohus-Malmön, στη δυτική ακτή της Σουηδίας, και εκεί υπήρχε ένας υπαίθριος κινηματογράφος όπου πρόβαλλαν την ταινία των Beatles Help. Ήμουν πολύ μικρός ακόμη για να μπω να δω την ταινία, αλλά οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί μου κατάφεραν να με βάλουν κρυφά και ο ενθουσιασμός που ένιωσα βλέποντας την ήταν απίστευτος. Είχα ξετρελαθεί με τους Beatles και ιδιαίτερα με τον Ρίνγκο Σταρ. Παρακαλούσα τους γονείς μου να μου αγοράσουν ένα τύμπανο και, αφού αρχικά μου πήραν μπαγκέτες με τις οποίες χτυπούσα ό,τι έβρισκα μπροστά μου, τελικά πήρα για χριστουγεννιάτικο δώρο ένα μικρό ταμπούρο. Ήμουν στον έβδομο ουρανό».

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συμπράττει για πρώτη φορά με τον Κρίστιαν Λίντμπεργκ, τον «μεγαλύτερο εκτελεστή χάλκινου πνευστού όλων των εποχών», σύμφωνα με τον Classic FM.

Ο Σουηδός τρομπονίστας έχει δώσει πολυάριθμες πρώτες εκτελέσεις, έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ηχογραφήσεις ως μαέστρος, ενώ έχουν γραφτεί ειδικά για αυτόν πάνω από 80 έργα. Για τη συναυλία αυτή έρχεται στην Αθήνα με τη διπλή ιδιότητα του σολίστ και του συνθέτη, για να ερμηνεύσει το έργο του Golden Eagle, ένα κοντσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα.

Το έργο του Λίντμπεργκ πλαισιώνεται από τη Βυζαντινή Μελωδία του σημαντικού Έλληνα συνθέτη Αντίοχου Ευαγγελάτου, το Κοντσερτίνο για τρομπόνι του Φερντινάντ Νταβίντ, και δύο γαλλικά έργα στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, το Πελλέας και Μελισσάνθη του Γκαμπριέλ Φωρέ και το Le Cid του Ζυλ Μασνέ. Πρόκειται για δύο σουίτες με κομμάτια από τα ομότιτλα μπαλέτα, που αποτελούν μερικές από τις ομορφότερες στιγμές στο έργο των δύο Γάλλων συνθετών και συμπληρώνουν το πρόγραμμα με την ακαταμάχητη δύναμη του χορού.

Τη συναυλία διευθύνει ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, 20:30

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Τιμές εισιτηρίων: 50€, 40€, 30€, 20€ και 12€ (εκπτωτικό)

Online αγορά εδώ

