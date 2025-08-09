Επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ανδρο βοηθώντας τον γλύπτη πατέρα του, Βασίλη, στην τοποθέτηση του αγάλματος «Η Γυναίκα του Ναυτικού». Ο λόγος για μια εικόνα σχεδόν καθημερινής πραγματικότητας για το παρελθόν του νησιού: Μια γυναίκα Ανδριώτη ναυτικού να έχει ανέβει σε ένα ψηλό πεζούλι της Χώρας της Άνδρου με το μωρό της στην αγκαλιά και την μικρή της κόρη να στέκεται δίπλα της και να παρακολουθεί με το βλέμμα της το καράβι του άνδρα της που απομακρύνεται καθώς ξεκινά για μακρινό ταξίδι. Την εικόνα αυτή ο καταξιωμένος γλύπτης Βασίλης Παπασάικας αποφάσισε να παραδώσει στην αιωνιότητα μέσα από την τέχνη του με τα εγκαίνια του έργου να γίνονται στις 29 Ιουνίου του περασμένου έτους στο αιγαιοπλεγίτικο νησί.

Χώρα νυχτερινό

Ένα χρόνο και κάτι αργότερα, στις 9 Αυγούστου 2025 η έκθεση του γιου του, Γιώργου Παπασάικα εγκαινιάζεται στο Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης Άνδρου (Παγοποιείο Μαντζαβελάκη) ο οποίος ακολουθεί, μεν, τους εικαστικούς δρόμους του πατέρα του, αλλά επιχειρεί, όπως λέει, να «μιλήσει» με μια άλλη γλώσσα, τη γλώσσα της ζωγραφικής.

Τουρλίτης

«Βλέμμα στην Ανδρο» είναι ο τίτλος της έκθεσης του καλλιτέχνη, του εγχειρήματος μιας ζωγραφικής αφήγησης της συνάντησής του με το πολυποίκιλο σκηνικό της Ανδρου. Έργα καμωμένα με τέμπερα κεριού, ένα ξεχασμένο υλικό, προτείνουν στον θεατή μια διέξοδο από τον σημερινό φρενήρη ρυθμό κατανάλωσης της «εικόνας».

Εξω Βουνί

Γράφει ίδιος ο καλλιτέχνης:

Είναι σίγουρα δύσκολο και μάλλον παράλογο ένας ζωγράφος να επιχειρήσει να εξηγήσει με λόγια τι προσπαθεί να πει με τη γλώσσα της ζωγραφικής. Πιο εύκολα όμως, φανερώνονται στο βλέμμα του και γίνονται αντιληπτά όλα εκείνα τα περιστατικά και όλα τα απαραίτητα στοιχεία εντός μιας εικόνας, στην οποία αναγνωρίζει έναν δρόμο, μέσω του οποίου μπορεί η ζωγραφική του να «μιλήσει». Κάθε τέτοια στιγμή γεννιέται ενθουσιωδώς η επιθυμία του για ζωγραφική.

Μεσσαριά

Info:

Γιώργος Παπασάικας

«Βλέμμα στην Ανδρο»



Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης Άνδρου (Παγοποιείο Μαντζαβελάκη)

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 9 Αυγούστου , στις 20:00

Διάρκεια: 9 έως 31 Αυγούστου

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 19:00-21:00,

Σάββατο και Κυριακή, 11:00-13:00 & 19:00-21:00