Την είδηση του θανάτου του ιστορικού τέχνης και καθηγητή Στέλιου Λυδάκη, τ. διευθυντή του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρυμα Βούρου Ευταξία, έκανε γνωστή η θυγατέρα του, Μυρτώ Λυδάκη, με ενημέρωσή της στο Σύλλογο Φίλων Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 11.30 στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, ενώ όσοι θα ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του, μπορούν αντί στεφανιών να προσφέρουν δωρεά στη«Φλόγα» – Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένει, έναν οργανισμό που στηρίζει παιδιά που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και τις οικογένειές τους (www.floga.org.gr).

Ποιος ήταν ο Στέλιος Λυδάκης

Ο Στέλιος Λυδάκης σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, όπου ανακηρύχθηκε διδάκτωρ με τη διατριβή: “Die greichische handschaft in der europaischen Malerei”. Ακολούθησε δίχρονη υποτροφία του Ιδρύματος Alexander von Humboldt.

Κυριότερα έργα: “Geschichte der griechischen Malerei des 19. Jhts.”, Munchen 1972· “Η εικονογραφία του μνημείου του Λυσικράτους”, Αρχαιολογικό Δελτίο 21 (1966), 163-183· “Ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής”, Αθήνα 1977· “Λεξικό των Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών”, Αθήνα 1976· “Νεοελληνική γλυπτική, ιστορία, τυπολογία, λεξικό γλυπτών”, Αθήνα 1981· “Τα γλυπτά του Α΄ νεκροταφείου Αθηνών”, Αθήνα 1981· “Οι Έλληνες ναΐφ ζωγράφοι”, Αθήνα 1987· “Κωνσταντίνος Βολανάκης”, Αθήνα 1997· “Ανδρέας Γεωργιάδης”, Αθήνα 1999. Πλήθος άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά. Πολλές μονογραφίες καλλιτεχνών.

Από το 1993 καθηγητής της ευρωπαϊκής τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΠΗΓΗ βιογραφικού: vivliopoleiopataki.gr