Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Άντι Τέιλορ, κιθαρίστας του συγκροτήματος Duran Duran και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, απεβίωσε τη Δευτέρα σε ηλικία 65 ετών.

Ο εκλιπών μουσικός, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία μεγάλων επιτυχιών του συγκροτήματος, αντιμετώπιζε από το 2018 μεταστατικό καρκίνο του προστάτη.

Η οικογένειά του και τα πρώην μέλη του συγκροτήματος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για τον θάνατό του, τονίζοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα που προσέδωσε στον ήχο της μπάντας.

Ο Τέιλορ είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε νεαρή ηλικία, ενώ μετά την πορεία του στους Duran Duran ακολούθησε και προσωπική σόλο καριέρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Άντι Τέιλορ, κιθαρίστας και τραγουδοποιός του ποπ-ροκ συγκροτήματος Duran Duran και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 65 ετών, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της οικογένειάς του και των πρώην συνεργατών του στο συγκρότημα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Ο Τέιλορ, ο οποίος συνυπέγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων τα «Hungry Like the Wolf», «Rio» και «Girls on Film», έφυγε από τη ζωή εξαιτίας μεταστατικού καρκίνου του προστάτη. Η διάγνωση είχε γίνει το 2018.

Advertisement

Advertisement

Το ενημερωτικό δελτίο Misinformation Monitor συγκεντρώνει διεθνείς ειδήσεις και αφηγήματα παραπληροφόρησης, ενώ σε κάθε έκδοση περιλαμβάνει ένα κουίζ με τίτλο «Αληθινό ή Ψεύτικο;». Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Το πρώτο μέρος της ανακοίνωσης προέρχεται από την οικογένειά του, ενώ το δεύτερο υπογράφεται από τα μέλη των Duran Duran, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor και Roger Taylor.

«Για όλο τον κόσμο, ο Άντι ήταν ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, αλλά για εμάς ήταν ο πιο υπέροχος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και ένας παππούς που ήταν περήφανος για τα εγγόνια του», δήλωσε η σύζυγός του, Tracy Wilson-Taylor, εκ μέρους της οικογένειας.

Τα μέλη του βραβευμένου με Grammy συγκροτήματος επισήμαναν ότι ο Τέιλορ προσέδωσε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στον ήχο τους.

«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας. Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τη βορειοανατολική Αγγλία, κρατώντας μια κιθάρα και έχοντας ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και έναν μοναδικό δυναμισμό», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι αντιμετώπισε την ασθένειά του με θάρρος, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια.

Γεννημένος το 1961 στο Τάινμουθ και μεγαλωμένος στο Κάλερκοουτς της κομητείας Νορθάμπερλαντ, ο Τέιλορ άρχισε να μαθαίνει κιθάρα σε ηλικία 11 ετών. Αργότερα εγκατέλειψε το σχολείο για να περιοδεύσει στην Αγγλία και την Ευρώπη με διάφορα συγκροτήματα.

Advertisement

Το 1980 μετακόμισε στο Μπέρμιγχαμ και εντάχθηκε στους Duran Duran.

Το συγκρότημα υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI Records και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο «Duran Duran», το 1981. Αν και ο δίσκος γνώρισε επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με το άλμπουμ «Rio» το 1982.

Στη συνέχεια, ο Τέιλορ ξεκίνησε σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας το πρώτο προσωπικό του στούντιο άλμπουμ, με τίτλο «Thunder», το 1987.

Advertisement

Ο εκλιπών μουσικός αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά, τα οποία απέκτησε με τη σύζυγό του, Tracy Wilson-Taylor.