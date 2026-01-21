Άγνωστες έως σήμερα τοιχογραφίες αποκαλύφθηκαν σε έναν δρόμο της Πομπηίας με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων τρισδιάστατης τεχνολογίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του artnet.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται το σχέδιο δύο μονομάχων και τα πρώτα λόγια μιας ερωτικής εξομολόγησης, ίχνη ηλικίας περίπου 2.000 ετών. Ο περίκλειστος διάδρομος μήκους περίπου 27 μέτρων, ο οποίος διασχίζει τη θεατρική συνοικία της Πομπηίας, αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους αρχαιολόγους λόγω του μεγάλου αριθμού γκράφιτι που καλύπτουν τους τοίχους του.

Παρόλο που ανασκαφές στη συγκεκριμένη περιοχή της αρχαίας πόλης πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου 230 χρόνια, πολλές από τις χαραγμένες επιγραφές και τα σχέδια γίνονται ορατά μόλις σήμερα, χάρη στη μέθοδο Reflectance Transformation Imaging (RTI). Η συγκεκριμένη τεχνική υπολογιστικής φωτογραφίας καταγράφει ένα αντικείμενο υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες της επιφάνειας οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

Σε επιστημονική δημοσίευση στο ηλεκτρονικό περιοδικό της Πομπηίας, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι και το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ στο Μόντρεαλ περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ανέπτυξαν μια τρισδιάστατη πλατφόρμα απεικόνισης. Το σύστημα αυτό συνδυάζει δεδομένα RTI με φωτογραμμετρία και επιγραφικά μεταδεδομένα, δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο εργαλείο για την οπτικοποίηση και την ψηφιακή σχολιαστική τεκμηρίωση των γκράφιτι της Πομπηίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού πρακτορείου ANSA, ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές νέες ανακαλύψεις συγκαταλέγεται ένα πρόχειρο σχέδιο μονομαχίας, χαραγμένο στη νότια πλευρά του διαδρόμου, κοντά στην πρώτη σκάλα που οδηγεί στα καθίσματα του γειτονικού θεάτρου. Η χάραξη είναι ιδιαίτερα επιφανειακή και η εικόνα διατηρείται μόνο εν μέρει, ωστόσο διακρίνονται καθαρά δύο οπλισμένες ανθρώπινες μορφές να μάχονται μεταξύ τους.

Κάθε μονομάχος έχει ύψος περίπου δέκα εκατοστά. Ο καλύτερα διατηρημένος εικονίζεται με το δεξί πόδι λυγισμένο προς τα εμπρός, τον κορμό να γέρνει προς τα πίσω και το δεξί χέρι να κρατά υψωμένο ένα ξίφος, στάση που φαίνεται να αντικατοπτρίζεται και στον αντίπαλό του.

Παρότι οι μονομάχοι αποτελούσαν συχνό θέμα στις τοιχογραφίες της Πομπηίας, οι συντάκτες της μελέτης επαινούν το συγκεκριμένο σχέδιο για τη «ζωντάνια του, τις ευέλικτες γραμμές και μια σαφή δεξιοτεχνία στην απόδοση της κίνησης, μέσα σε μια συνολική σύνθεση η οποία μοιάζει να “περιστρέφεται” γύρω από τα δύο αντικριστά πόδια και τις ασπίδες που συγκρούονται».

Ένα ακόμη εύρημα αφορά μια ερωτική δήλωση. Η επιγραφή έχει σε μεγάλο βαθμό διαβρωθεί και σώζονται πλέον μόνο δύο αποσπασματικά τμήματα, τα οποία φαίνεται να έχουν γραφτεί από το ίδιο χέρι. Το κείμενο ξεκινά με τις λέξεις «Erato amat…», δηλαδή «Η Ερατώ αγαπά…», πριν διακοπεί από το διαβρωμένο κονίαμα.

Συνολικά, η ερευνητική ομάδα κατέγραψε περίπου 300 σχέδια, εκ των οποίων τα 79 είναι νέες ανακαλύψεις οι οποίες δεν ήταν προηγουμένως ορατές με γυμνό μάτι. Παράλληλα, το νέο εργαλείο επέτρεψε την ψηφιακή αρχειοθέτηση των ήδη γνωστών σχεδίων, προσφέροντας έναν σύγχρονο τρόπο διατήρησης αυτών των πολύτιμων μαρτυριών της αρχαιότητας.

«Η τεχνολογία αποτελεί το κλειδί που ανοίγει νέους ορίζοντες του αρχαίου κόσμου», δήλωσε ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, προσθέτοντας ότι η ομάδα του εργάζεται για αυτό ακριβώς: την προστασία της μνήμης όσων έζησαν οι κάτοικοι της αρχαίας πόλης.

Με πληροφορίες από artnet, ANSA

