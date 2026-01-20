Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε ενόψει ενός κατασκευαστικού έργου στη Γέλα της Σικελίας, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μία ασυνήθιστη σκαλιστή οστέινη γραφίδα, ένα αιχμηρό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη χάραξη επιγραφών στον πηλό πριν από το ψήσιμό του.

Όπως μετέδωσε και το ARTnews, η γραφίδα εντοπίστηκε κατά τη διερεύνηση του οικοπέδου όπου πρόκειται να ανεγερθεί ένα νέο Πολιτιστικό Μέγαρο. Τέτοιου είδους έρευνες είναι συνηθισμένες σε περιοχές με αυξημένο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, και η Γέλα, μια άλλοτε ισχυρή αρχαία ελληνική αποικία, είναι γνωστή για τα μνημεία της.

«Η συγκεκριμένη γραφίδα αποτελεί πραγματικά ένα μοναδικό παράδειγμα που αντιπροσωπεύει το αρχαιολογικό τοπίο της εποχής», δήλωσε η Daniela Vullo, επικεφαλής της Εφορείας Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς της Caltanissetta, του δήμου όπου βρέθηκε το αντικείμενο.

Με μήκος λίγο μεγαλύτερο από δεκατρία εκατοστά, το αντικείμενο χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και βρέθηκε στα ερείπια ενός κέντρου βιοτεχνικής παραγωγής της ελληνιστικής περιόδου. Ο σχεδιασμός του είναι εντελώς ασυνήθιστος: έχει τετράγωνη λαβή, την κορυφή της οποίας κοσμεί το πρόσωπο του θεού Διονύσου, ενώ περίπου στο μεσαίο τμήμα, φέρει μια ιδιαίτερα λεπτομερή αναπαράσταση όρθιου φαλλού.

Η μορφή της λαβής παραπέμπει άμεσα σε ερμαϊκή στήλη -τετράπλευρες ορθογώνιες στήλες, οι οποίες έφεραν στην κορυφή προτομή άνδρα και στο κατάλληλο ύψος, ανάγλυφη απεικόνιση ανδρικών γεννητικών οργάνων. Οι ερμαϊκές στήλες χρησιμοποιούνταν ως οδοδείκτες και συνδέονταν με τη γονιμότητα, την καλοτυχία και την αποτροπή του κακού.

Η συγκεκριμένη ενδέχεται να λειτουργούσε εξίσου ως φυλαχτό όσο και ως εργαλείο καθημερινής χρήσης. «Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών της, αξίζει να εκτεθεί και να γίνει ένα αντικείμενο προσβάσιμο στο κοινό», κατέληξε η Vullo.

Με πληροφορίες από ARTnews, Archaeology Magazine