Η Taylor Swift αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ μέσα από το teaser για το νέο σπέσιαλ επεισόδιο του podcast των Travis και Jason Kelce, «New Heights».

Το 12ο στούντιο άλμπουμ της έχει τίτλο «The Life of a Showgirl» και έρχεται μετά το έξι φορές πλατινένιο και υποψήφιο στην κατηγορία άλμπουμ της χρονιάς στα 67α βραβεία Grammy, «The Tortured Poets Department» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024.

Στο βίντεο, η Swift, εμφανίζεται δίπλα στον αγαπημένο της Travis και λέει απευθυνόμενη στον Jason: «Λοιπόν, ήθελα να σου δείξω κάτι». Στη συνέχεια, βγάζει μια βαλίτσα με τα αρχικά της γραμμένα σε πορτοκαλί χρώμα στο μπροστινό μέρος και αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου, The Life of a Showgirl».

Η superstar δεν ανέφερε ημερομηνία κυκλοφορίας, ούτε το εξώφυλλο του άλμπουμ αποκαλύφθηκε -στο teaser είναι θολό-, κρατώντας τους θαυμαστές της αναμονή.

Από το φινάλε της περιοδείας της Eras Tour, στα τέλη του 2024, που κατέρριψε ρεκόρ καθώς αναδείχτηκε ως η πιο κερδοφόρα περιοδεία όλων των εποχών, η Taylor Swift έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως όλες οι κυκλοφορίες της, έτσι και το νέο άλμπουμ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα κατακτήσει τα charts, καθώς είναι ίσως η μόνη καλλιτέχνις που έχει απομείνει στον χώρο -όπως επισημαίνει το The Hollywood Reporter– που μπορεί να πουλήσει ένα εκατομμύριο αντίτυπα μόνο σε μία εβδομάδα.