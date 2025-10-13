«Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» (The Shawshank Redemption), μία από τις καλύτερες ιστορίες του πολυγραφότατου Στίβεν Κινγκ, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή.

Το διήγημα, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1982 ως μέρος της συλλογής «Different Seasons», μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1994 με πρωταγωνιστές τους Τιμ Ρόμπινς και Μόργκαν Φρίμαν, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η ιστορία του Άντι και του Ρεντ, που καταλήγει με ένα από τα πιο ανατρεπτικά φινάλε που έχουν γραφτεί ποτέ, παρουσιάζεται στο θέατρο «Ανεσις», σε διασκευή και σκηνοθεσία των αδελφών Δημήτρη και Ορέστη Σταυρόπουλου, αποφοίτων του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Ο Νίκος Ψαρράς ενσαρκώνει τον εμβληματικό ρόλο του Άντι, ενός ανθρώπου που αντιστέκεται στην απανθρωπιά και δεν σταματά να ελπίζει. Ο Δημήτρης Παπανικολάου υποδύεται τον Ρεντ, έναν κρατούμενο που έχει μάθει να επιβιώνει εντός των τειχών και βρίσκει στον Άντι έναν απρόσμενο καθρέφτη αξιοπρέπειας και δύναμης.

Μαζί τους ο Μάνος Βακούσης στον ρόλο του σκληρού διευθυντή των φυλακών και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου ως Μπρουκς, ο ηλικιωμένος βιβλιοθηκάριος. Επί σκηνής, έντεκα ηθοποιοί συνθέτουν έναν ζωντανό μικρόκοσμο εγκλεισμού, αντίστασης και λύτρωσης.

Η ιστορία: Ο Άντι καταδικάζεται σε ισόβια για έναν φόνο που ισχυρίζεται πως δεν διέπραξε. Μέσα στη σκληρή καθημερινότητα της φυλακής, δεν χάνει ποτέ την πίστη του. Παλεύει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, να καλλιεργήσει την ελπίδα, και να εμπνεύσει όσους έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η φιλία του με τον Ρεντ γίνεται το καταφύγιό του, και μαζί χτίζουν – σε έναν κόσμο χωρίς αύριο – μια πίστη σε κάτι μεγαλύτερο: την ελευθερία.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκος Ψαρράς, Δημήτρης Παπανικολάου, Μάνος Βακούσης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιώργος Ρούφας, Κρις Ραντάνοφ, Αναστάσης Γεωργούλας, Βασίλης Μπεσίρης, Αντώνης Χρήστου, Νίκος Ιατρού.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία & Διασκευή: Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Πρωτότυπη Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Σκηνογραφία: Εύα Μανιδάκη

Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος

Κινησιολογία: Κρίς Ραντάνοφ

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Ιατρού

Βοηθός Σκηνογράφου: Άννα Μπίζα

Βοηθός Ενδυματολόγου: Νικολέτα Αναστασιάδου

Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Info

Θέατρο Άνεσις: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ.Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι), 210-0080900 & 210-7718943

Παραστάσεις: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Διάρκεια παράστασης: 110 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: Ζώνη VIP: 30€, Ζώνη Α: 25€, Ζώνη Β: 20€.