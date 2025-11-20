Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «The Chronology of Water», που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Κρίστεν Στιούαρτ. Βασισμένη στα απομνημονεύματα της Λίντια Γιουκνάβιτς που κυκλοφόρησαν το 2011, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός κοριτσιού που προσπαθεί να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό σπίτι μέσω της αγωνιστικής κολύμβησης, παλεύει με παιδικά τραύματα και εθισμούς και τελικά βρίσκει τη λύτρωση στη δύναμη της συγγραφής.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις, που έχει γυρίσει δύο μικρού μήκους ταινίες για σειρές ανθολογίας και μουσικά βίντεο για συγκροτήματα όπως οι Chvrches και οι Boygenius, υπογράφει και τη διασκευή του σεναρίου. Πρωταγωνιστεί η Ίμοτζεν Πουτς με τους Τζέιμς Μπελούσι, Κιμ Γκόρντον, Θόρα Μπερτς, Τσάρλι Κάρικ, Σουζάνα Φλαντ και Τομ Στάριτζ.

Μετά την πρεμιέρα στο 78ο Φεστιβάλ Καννών, στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα, η ανεξάρτητη εταιρεία διανομής Forge απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας για τη Βόρεια Αμερική. «Ταινίες σαν τη δική μας θα έπρεπε να βγαίνουν στην οθόνη και είμαι ευγνώμων που βρήκαμε μια ομάδα τόσο αφοσιωμένη στην υποστήριξη ανεξάρτητων κινηματογραφιστών», δήλωσε η Στιούαρτ η οποία αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να γίνει πραγματικότητα το «The Chronology of Water».

Το «The Chronology of Water», γυρισμένο σε φιλμ 16mm, θα κάνει πρεμιέρα σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει μία εκτεταμένη διανομή ξεκινώντας από την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026.

Όσο για τα επόμενα σχέδια της, η Κρίστεν Στιούαρτ θα πρωταγωνιστήσει στο «The Wrong Girls» και στο «Flesh of the Gods» του Πάνου Κοσμάτου, με τον Όσκαρ Άιζακ.

Με πληροφορίες από Indiewire