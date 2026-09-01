Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του ιστορικού μνημείου Χαμζά Μπέη, γνωστού ως Αλκαζάρ, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας σκαλωσιών.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού εντός των προκαθορισμένων χρονικών δεσμεύσεων.

Η αποκατάσταση του μνημείου, το οποίο παρουσίαζε ιδιαίτερες στατικές δυσκολίες, διήρκεσε περίπου δύο έτη και ολοκληρώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Το μνημείο θα αποδοθεί επίσημα στο κοινό εντός του Οκτωβρίου, λειτουργώντας αρχικά ως εκθεσιακός χώρος για την ιστορία της πόλης μέσω συνεργασίας με το MOMus.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ) στη Θεσσαλονίκη, ενός μνημείου άρρηκτα συνδεδεμένου με την ιστορία και τη διαχρονική μνήμη της πόλης, το οποίο για σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες παρέμενε καλυμμένο από σκαλωσιές.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «με το υπουργείο Πολιτισμού να τηρεί στο ακέραιο τη σχετική δέσμευση για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, έως τις 31 Αυγούστου», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Advertisement

Advertisement

«Σήμερα, είναι μια ημέρα ιδιαίτερης χαράς για όλους μας, αλλά και μια σημαντική στιγμή για το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο, με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά, αποδίδει στη Θεσσαλονίκη ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της, ένα μνημείο αποκατεστημένο και λαμπρό, όπως αξίζει στην πόλη», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Το τέμενος εξωτερικά από την μεριά της εισόδου του μετρό

Η εσωτερική αυλή του μνημείου με τα τοξωτά ανοίγματα

«Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το Χαμζά Μπέη -το γνωστό στους περισσότερους Θεσσαλονικείς ως “Αλκαζάρ”- απαλλάσσεται από τις σκαλωσιές που για περισσότερο από τρεις δεκαετίες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της εικόνας του και είχαν συνδεθεί με τη μνήμη δύο γενεών κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Πρόκειται για ένα μνημείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαχρονική ιστορία της Θεσσαλονίκης, από την ίδρυσή του τον 15ο αιώνα έως τη νεότερη εποχή, όταν λειτούργησε ως κινηματογράφος και έγινε ευρύτερα γνωστό ως “Αλκαζάρ”, όνομα που παραμένει ζωντανό στη συλλογική μνήμη των Θεσσαλονικέων. Για το συγκεκριμένο έργο είχαμε μια σημαντική υποχρέωση απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει: να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου όλες οι εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από τους πόρους του. Το υπουργείο Πολιτισμού υπήρξε απολύτως συνεπές στη δέσμευση του, αποδεικνύοντας ότι ο σωστός σχεδιασμός, η επιστημονική επάρκεια και η αφοσίωση των στελεχών του μπορούν να φέρουν εις πέρας ακόμη και τα πιο απαιτητικά έργα αποκατάστασης. Ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο έργο -ιδιαίτερα για λόγους στατικότητας- ολοκληρώθηκε, σε διάστημα περίπου δύο ετών, από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία που ανέπτυξε με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης».

Άποψη εσωτερικά αίθουσας του τεμένους

Το αποκατεστημένο μιχράμπ

Νέα ζωή ως εκθεσιακός χώρος

Το επόμενο διάστημα, το μνημείο πρόκειται να αποκτήσει έναν νέο, ενεργό ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, θα φιλοξενεί εκθέσεις που θα αφορούν στην ιστορία της πόλης, μέσα από τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με το MOMus.

Η αποκατεστημένη αψιδωτή στοά

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μνημείο θα αποδοθεί επίσημα στους Θεσσαλονικείς μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, παράλληλα με την πρώτη έκθεση που θα οργανωθεί στον χώρο.