Το Λονδίνο ανακηρύχθηκε η καλύτερη πόλη στον κόσμο για τον πολιτισμό από το έγκριτο online περιοδικό Time Out. Η βρετανική πρωτεύουσα διακρίθηκε για την εκτεταμένη, υψηλής ποιότητας και εύκολα προσβάσιμη πολιτιστική της σκηνή, η οποία περιλαμβάνει «θέατρο, αίθουσες τέχνης, μουσεία, λογοτεχνικά φεστιβάλ, αλλά και ζωντανή μουσική», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Η κατάταξη προέκυψε μετά από έρευνα σε περισσότερους από 24.000 κατοίκους πόλεων παγκοσμίως, καθώς και από ομάδα ειδικών και συντακτών του Time Out. Η αναπληρώτρια δήμαρχος για τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες, Τζαστίν Σίμονς, δήλωσε ότι το Λονδίνο αποτελεί μια «παγκόσμια πολιτιστική πρωτεύουσα. Ο πολιτισμός είναι στο DNA μας στο Λονδίνο. Επιφέρει 64 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία της πόλης. Είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται εδώ».

Advertisement

Advertisement

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης του Time Out για τον πολιτισμό, βρέθηκε το Παρίσι, ενώ στην τρίτη θέση η Νέα Υόρκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην 15η θέση βρέθηκε η Αθήνα αμάμεσα σε 20 άλλες πόλεις παγκοσμίως, την οποία -σύμφωνα με το περιοδικό-, το 56% των Αθηναίων ανέδειξε ως μία πολιτιστική πόλη με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όχι τα μουσεία της, αλλά τις συναυλίες και τη ζωντανή μουσική.

Η Τζίντζερ Τζόνσον, η οποία ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, δήλωσε ότι, «το πιο υπέροχο στο Λονδίνο είναι ότι, επειδή είμαστε τόσο στριμωγμένοι, βρίσκεσαι πάντα λίγα βήματα μακριά από κάτι απίστευτα θεαματικό, όπως η Royal Opera».

Στη συνέχεια, η Σίμονς τόνισε ότι η προσβασιμότητα στον πολιτισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη. «Στο Λονδίνο μπορείς να δεις τα πάντα. Μπορείς να πας σε μια μικρή μουσική σκηνή, μπορείς να πας σε μια τεράστια συναυλία, μπορείς να συναντήσει τη τέχνη σε ένα πάρκινγκ στο Peckham ή να επισκεφθείς την Πινακοθήκη Τέιτ. Αυτή είναι η δυναμική όλων αυτών των δημιουργικών κλάδων που λειτουργούν συνδυαστικά. Τα δωρεάν μουσεία και γκαλερί βρίσκονται στον πυρήνα της επιτυχίας μας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας, καθώς είναι πολύ σημαντικό να έχουν όλοι πρόσβαση στον πολιτισμό», κατέληξε.

Ο Λούις Κόρνερ, επικεφαλής περιεχομένου για τη Βρετανία στο Time Out, συμφώνησε, λέγοντας ότι η πρωτεύουσα προσφέρει «μία εξαιρετική δωρεάν πρόσβαση σε μερικά από τα καλύτερα πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου».

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την έρευνα, το 90% των Λονδρέζων επαίνεσε την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της τέχνης στην πόλη. «Κάτι τέτοιο αποτελεί πραγματική απόδειξη της επένδυσης της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα και της προσπάθειας να είναι όλα αυτά διαθέσιμα σε όλους», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από BBC, Time Out Magazine