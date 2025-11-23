Δύο άνδρες, ένας αλκοολικός και ένας πρώην αλκοολικός, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή βοηθώντας τον πρώτο να ολοκληρώσει τα «12 Βήματα», δηλαδή τα 12 στάδια απεξάρτησης, όπως τα ορίζουν οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι (ΑΑ).

Στις συναντήσεις τους μιλούν για φιλίες, οικογένεια, σεξ, αλκοόλ, πνευματικές αφυπνίσεις, Θεό, εθισμούς και πάθη ώσπου φτάνουν στο 5ο Βήμα: «Αφού αναγνωρίσαμε τα σφάλματα μας, τα δεχτήκαμε και τα ομολογήσαμε σε μία Ανώτερη Δύναμη και σ΄ έναν άλλο άνθρωπο». Πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν αυτό το Βήμα; Πόσο έτοιμοι είναι να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και να ομολογήσουν τις βαθύτερες αλήθειες τους;

Advertisement

Advertisement

Το θεατρικό έργο του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα David Ireland, «To 5ο βήμα», παρουσιάζεται στο θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, με τον Παντελή Δεντάκη και τον Θάνο Τοκάκη.

Λούκας – Μιλάνε για το Θεό στους ΑΑ;

Tζειμς – Nαι, για έναν Θεό όπως τον αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Λούκας – Παρολ’ αυτά είναι Θεός.

Tζειμς – Θα μπορούσε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ να είναι Θεός. Οτιδήποτε!

Λούκας – Tι; Πως γίνεται ένα χάρτινο ποτήρι καφέ να είναι Θεός;;

Advertisement

Θάνος Τοκάκης

Στο «5ο Βήμα», ο συγγραφέας David Ireland, δημιουργεί μια αλληγορική σχέση πατέρα-γιου. Από την γέννηση έως τον θάνατο. Μιλάει για την καθοδήγηση, την απεξάρτηση και την νηφαλιότητα, αγγίζοντας με χιούμορ και καυστικότητα την ανάγκη των ανδρών να επιβεβαιώνουν συνεχώς την αρσενική τους ταυτότητα, τη γονεϊκή φροντίδα που συχνά μεταμορφώνεται σε θέση εξουσίας και ελέγχου καθώς και τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας -όπως του φίλου, του γιου, του πατέρα, του εξαρτημένου ή του καθοδηγητή- αντί να αντιμετωπίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

Info

Θέατρο Μικρό Χόρν, Αμερικής 10, Aθήνα, 211 1000 365

Advertisement

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα και Τρίτη : 20:00

Κυριακή : 20.30 και από την Κυριακή 7/12 στις 20:00.

Advertisement

Τιμή εισιτηρίου:

VIP1: 25 Ευρώ

VIP2: 20 Ευρώ

Πλατεία & Θεωρεία : 18 Ευρώ

ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο), Φοιτητικό, Ανέργων : 16 Ευρώ

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 14 ευρώ

Εισιτήρια

Advertisement

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-5o-bima

Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Advertisement