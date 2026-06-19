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Το Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του και υποδέχεται δύο μεταμεσονύκτιες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στο πλαίσιο των κύκλων «1-1-1» (Ένας συνθέτης – ένα έργο – μια ηθοποιός) και «C_MUSIC NOW».

Η πρώτη μεταμεσονύκτια πρόταση είναι η παράσταση «(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση» του Δημήτρη Καμαρωτού, η οποία θα παρουσιαστεί στις 26 και 27 Ιουνίου, στις 23:59.

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Η δεύτερη παράσταση, το «Oedipus Steps» σε σύνθεση του Ζήση Σέγκλια θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου, στις 23.59.

(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση: Μια σκηνική εμπειρία με μία ερμηνεύτρια και κουιντέτο εγχόρδων

Έργο άστεγο και μεθοριακό –καθώς δεν εντάσσεται ούτε στο σύμπαν του τραγικού ούτε στο είδος του σατυρικού δράματος– η Άλκηστις του Ευριπίδη παραμένει ένας απρόβλεπτος καρπός που αρνείται να ανήκει, αποσυντονίζοντας τις όποιες κατηγορίες.



Στη δεύτερη φιλοξενία αυτού του απείθαρχου κειμένου στο φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός μετατρέπει το έργο σε έναν υποφωτισμένο μονόλογο που υιοθετεί άλλες διαστάσεις. Διότι η Άλκηστις εδώ δεν είναι ηρωίδα μιας ιστορίας, αλλά μια παρουσία σε μετάβαση.

Η δράση εκτυλίσσεται νύχτα, έξω από έναν αρχαιολογικό χώρο. Κάτω από κρεμασμένα χρωματιστά φώτα, οι θεατές αναμένουν την έναρξη της παράστασης. Μια μορφή τους υποδέχεται, δίνοντας οδηγίες και συντονίζοντας τη ροή εισόδου. Από εδώ και πέρα, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα διότι θα προδώσουμε την πλοκή αυτού του έργου και, κυρίως, την ηρωίδα του. Μπορούμε μόνο να πούμε ότι θα ζήσουμε μια διαδρομή –κυριολεκτικά και μεταφορικά– όπου θα ακολουθήσουμε την ηρωίδα στην σκοτεινή πλευρά του δράματος, εκεί όπου η απαξίωση της ζωής και η ακόμα βαθύτερη της παραγνώρισης της θυσίας έχουν ανοίξει ένα κρατήρα που ζητάει δικαίωση. Σε αυτή την προσωπική κάθοδο της Άλκηστης, ο χρόνος επιβραδύνεται, εκείνη μιλά και το τοπίο της απαντά.



Ο αρχαιολογικός χώρος αναδεικνύεται σε συνεργό. Η νύχτα, οι σκιές, οι πέτρες, τα θροΐσματα γίνονται δραματουργικό υλικό, ένας άτυπος Χορός φτιαγμένος από καμώματα της φύσης. Σε αυτό το σκηνικό επικάθεται η μουσική, φέρνοντας μια ώσμωση ανάμεσα στον λόγο και το σκοτάδι, ενώ φυσικοί και ηλεκτρονικοί ήχοι –σε συνδυασμό με την φωνή της Άννας Παγκάλου και ενός συνόλου εγχόρδων, που βρίσκονται στον χώρο– γίνονται περαιτέρω καταλύτες της δράσης.



Oedipus Steps, οι τελευταίες ώρες του Οιδίποδα

Ο πρωτοεμφανιζόμενος στο Φεστιβάλ συνθέτης Ζήσης Σέγκλιας υπογράφει ένα μουσικοθεατρικό έργο για τις τελευταίες ώρες του Οιδίποδα, όχι του ήρωα όπως είναι γνωστός από τα κείμενα του Σοφοκλή, αλλά του ανθρώπου που αποσύρεται από τη σκηνή και προχωράει μόνος στο δάσος, εκτός σκηνικού χρόνου.

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«Γιατί ο πρωταγωνιστής εδώ δεν είναι ο Οιδίποδας όπως τον γνωρίζουμε μέσα από τα αιώνια λόγια που του έχει προσδώσει ο ποιητής, αλλά μια χούφτα ώρες, οι τελευταίες στιγμές του ήρωα όταν αποσύρεται από τη σκηνή –από το ίδιο το κείμενο!– και προχωράει μόνος στο δάσος, ως ρόλος χωρίς θεατή, για να συναντήσει επιτέλους τη σύνοψη της ζωής του επί γης. Τι μπορεί, άραγε, να σκεφτόταν εκείνες τις ώρες; Ήταν συμφιλιωμένος και ήρεμος ή αναλωνόταν σε έναν εσωτερικό μονόλογο από ακατάληπτους ψίθυρους και κραυγές;».

Info

Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου στις 23:59.

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Το Φεστιβάλ σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία. Η αναχώρηση των λεωφορείων θα πραγματοποιείται στις 20.30 από την Αθήνα (Ιερά Οδός 150, στάση λεωφορείων, πλησίον σταθμού μετρό Ελαιώνα) ενώ η αναχώρηση για την επιστροφή προς την Αθήνα είναι στις 01.30 από τον χώρο του Αρχαίου Σταδίου Επιδαύρου και για τις δύο παραστάσεις.