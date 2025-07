Για ένα δεκαπενθήμερο κάθε Μάιο, η καρδιά του παγκόσμιου κινηματογράφου χτυπάει στις Κάννες. Ωστόσο, το φετινό Φεστιβάλ που σηκώνει αυλαία σήμερα, Τρίτη 13 Μαΐου, φαίνεται να εξελίσσεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και λαμπερές διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων.

Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει στο 78ο Φεστιβάλ Καννών τρία χρόνια μετά το «Top Gun: Maverick» με την παγκόσμια πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «Mission: Maverick: Impossible – The Final Reckoning», ελπίζοντας να σπάσει ξανά τα κοντέρ στο διεθνές box office.

Ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας φέρνει στην Κρουαζέτ ένα γνώριμο πρόσωπο των Καννών, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο Χρυσός Φοίνικα

Ο ανταγωνισμός για το κορυφαίο βραβείο, τον Χρυσό Φοίνικα, φαίνεται -εκτός απροόπτου- ότι περιορίζεται σε επίσης, γνώριμα πρόσωπα της διοργάνωσης, αλλά με κάποιες νέες προσθήκες.

Οι δύο φορές βραβευμένοι με Χρυσό Φοίνικα αδελφοί Νταρντέν από το Βέλγιο, συμμετέχουν με το «Young Mothers», ο Ουκρανός Σεργκέι Λοζνίτσα με το «Two Prosecutors» και η Σκωτσέζα Λιν Ράμσεϊ («We Need To Talk About Kevin», «You Were Never Really Here»), με τη διασκευή του μυθιστορήματος της Αριάνα Χάρβιτς «Die, My Love» με πρωταγωνιστές τη Τζένιφερ Λόρενς και τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο Γουές Άντερσον θα διαγωνιστεί για τέταρτη φορά με τη τελευταία του ταινία, «The Phoenician Scheme», με πρωταγωνιστές τους Μπενίσιο ντελ Τόρο και Μία Θρίπλετον (κόρη της Κέιτ Γουίνσλετ), οι οποίοι υποδύονται ένα περίπλοκο δίδυμο πατέρα – κόρης.

Ο σκηνοθέτης Γουές Άντερσον στο 80ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Σεπτέμβριος 2023. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP) via Associated Press

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του φετινού διαγωνιστικού τμήματος, γεγονός που σηματοδοτεί την προσπάθεια του φεστιβάλ για καλύτερη εκπροσώπηση στον χώρο του κινηματογράφου.

Παράλληλα, ο Άρι Άστερ κάνει τη δική του υπόκλιση στις Κάννες με τη νέα του ταινία, «Eddington». Η ιστορία διαδραματίζεται τον Μάιο του 2020 και εστιάζει σε μια αντιπαράθεση με φόντο μια μικρή πόλη του Νέου Μεξικού, το Έντινγκτον. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο σερίφης, τον οποίο υποδύεται ο Χοακίν Φίνιξ και ο δήμαρχος της πόλης Πέδρο Πασκάλ, που διεκδικεί την επανεκλογή του.

Τον νικητή του Χρυσού Φοίνικα αναλαμβάνει να ανακοινώσει στις 24 Μαΐου η κριτική επιτροπή, με πρόεδρο τη Γαλλίδα ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός και τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της Χάλι Μπέρι και του Τζέρεμι Στρονγκ

Στην κατηγορία «Un Certain Regard» για ανερχόμενους σκηνοθέτες, η Κρίστεν Στιούαρτ σκηνοθετεί την Ίμοτζεν Πουτς στην ταινία «The Chronology of Water», μια διασκευή των απομνημονευμάτων της Λίντια Γιουκνάβιτς.

Η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον, κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ταινία «Eleanor The Great». Στην ίδια κατηγορία διαγωνίζεται και το «My Father’s Shadow», το οποίο παρουσιάζεται ως η πρώτη νιγηριανή ταινία στην ιστορία των Καννών.

Ο σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν-χο με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 2019. (AP Photo/Petros Giannakouris) via Associated Press

Ωστόσο, οι Κάννες δεν μπορούν να αφήσουν εκτός Φεστιβάλ όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Με άλλα λόγια, δεν γίνεται να μην συζητηθεί το νέο σενάριο Τραμπ, σχετικά με την επιβολή υπέρογκων δασμών σε ταινίες οι οποίες «παράγονται σε ξένα εδάφη».

Ο κρυφός «πόλεμος» με τη Βενετία

Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως οι Κάννες βρίσκονται σε ένα διαρκή, κρυφό πόλεμο με το Φεστιβάλ Βενετίας για το ποιος θα εξασφαλίσει τους καλύτερους τίτλους.

Η Βενετία θεωρείται κυρίως αυτή που ανταποκρίνεται θετικά στις ταινίες υψηλού κόστους, ενώ οι Κάννες παρέμεναν για πολλά χρόνια στην αντίπερα όχθη, με αποτέλεσμα, η Βενετία να θεωρείται ως η πραγματική αφετηρία της σεζόν των βραβείων.

Όταν όμως, οι Κάννες σημείωσαν μια συγκλονιστική νίκη με το «Parasite» του Μπονγκ Τζουν-χο, το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 2019 αλλά και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2020, ως η πρώτη μη αγγλόφωνη ταινία, πολλοί άρχισαν να θεωρούν ότι οι Κάννες καθορίζουν και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις τελικές επιλογές της Ακαδημίας. Το ίδιο συνέβη και με τη ταινία του Σον Μπέικερ, «Anora» η οποία σάρωσε στα φετινά Όσκαρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αποκάλυψαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τιερί Φρεμό και η πρόεδρος του Φεστιβάλ Ιρίς Κνομπλόκ, κατατέθηκαν φέτος προς επιλογή συνολικά 2.909 ταινίες, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών.

Με πληροφορίες από CNN.com