Πότε -και πώς- το Φεστιβάλ Βενετίας έγινε εφαλτήριο για τα Όσκαρ

Η κούρσα των Όσκαρ ξεκινά στη Βενετία. Από τους τελευταίους 10 νικητές του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, οι τέσσερις έκαναν πρεμιέρα στο Λίντο, συμπεριλαμβανομένης, πιο πρόσφατα, της ταινίας « Nomadland » της Κλόε Ζάο το 2020, που απέσπασε Χρυσό Λέοντα, το μεγάλο έπαθλο του Φεστιβάλ Βενετίας -η δεύτερη ταινία μετά το «The Shape of Water» («Η Μορφή του Νερού», 2017) του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που κέρδισε και τα δύο βραβεία, Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Χρυσό Λέοντα.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή στροφή του ιστορικού κινηματογραφικού Φεστιβάλ (έναρξη την Τετάρτη 28 Αυγούστου), το οποίο, όπως επισημαίνει δημοσίευμα των New York Times, στις αρχές της δεκαετίας του ’80 είχε χάσει τη διεθνή ακτινοβολία του.

Έκτοτε, δεν έχει περάσει χρονιά χωρίς να κάνει πρεμιέρα στο Λίντο μια μεγάλη αμερικανική ταινία που καταλήγει με υποψηφιότητα για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων blockbusters όπως το «La La Land» (2016), το «A Star Is Born» (2018), το « Joker » (2019) και το « Dune » (2021), αλλά και ανεξάρτητες παραγωγές που έγιναν επιτυχίες όπως το «Spotlight» (2015) και το «Tár» (2022).

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους σκηνοθέτες που δεν απέσυραν τις ταινίες τους επειδή κάποιοι από τους πρωταγωνιστές τους δεν μπορούσαν να είναι εκεί [λόγω της απεργίας στο Χόλιγουντ]», λέει η Λόρα Πόιτρας, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα το 2022 για το ντοκιμαντέρ της «All the Beauty and the Bloodshed» και η οποία ήταν μέλος της περσινής κριτικής επιτροπής. «Σαφώς ήμασταν αλληλέγγυοι με τους ηθοποιούς και τους σεναριογράφους που απεργούσαν», δηλώνει η Πόιτρας.