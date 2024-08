Τίλντα Σουίντον - Τζούλιαν Μουρ: Πρώτα πλάνα από το «The Room Next Door» του Αλμοδόβαρ

Δόθηκε στην δημοσιότητα από τη Sony Pictures Classics το teaser της πρώτης αγγλόφωνης μεγάλου μήκους ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ «The Room Next Door», στην οποία πρωταγωνιστούν οι βραβευμένες με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ .

Η ταινία είναι κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Sigrid Nunez «What Are You Going Through» και γυρίστηκε στη Μαδρίτη.